Recenze CubeNest MagSafe držáků do auta: Tři modely, tři způsoby uchycení, jedna kvalita 

Když Apple přišel v iPhonech 12 s technologií MagSafe, bylo jasné, že má poměrně velké uplatnění nejen v oblasti nabíjení. Nyní je na ni navázaný celý ekosystém příslušenství, kdy nejsou výjimkou ani různé držáky do auta. Díky integrovaným magnetům totiž může být celé řešení o poznání menší a vejde se tak do jakéhokoli interiéru. Samozřejmě má i další přidanou hodnotu.

Společnost CubeNest nabízí trio svých řešení držáků do mřížky ventilace automobilu, ze kterého si vybere každý. Je zde totiž jeden skutečně minimalistický držák, jeden s ojedinělým uchycením a jeden s líbivým koženým doplňkem. Všechny si přitom díky otočné hlavě nasměrujete přesně tak, jak sami potřebujete.

CubeNest Magnetický držák do auta S0C0

Model S0C0 nenabízí v balení žádný kabel, protože jeho magnetická plocha s kevlarovou vrstvou nenabízí bezdrátové nabíjení. Je tak určen výhradně k držení vašeho zařízení, kdy jsou přítomné magnety dostatečně silné k tomu, aby bez problému udržely i ty největší a nejtěžší iPhony. Kdyby vás zajímalo, jak moc jsou silné, tak udrží až 1,8 kg. Je tedy jasné, že na české silnice to je naprosto ideální řešení. Je však unikátní ještě svým smyslem montáže.

Fotogalerie #2 CubeNest Premium S0C0 1 CubeNest Premium S0C0 2 CubeNest Premium S0C0 3 CubeNest Premium S0C0 4 CubeNest Premium S0C0 5 CubeNest Premium S0C0 6 CubeNest Premium S0C0 7 CubeNest Premium S0C0 8 CubeNest Premium S0C0 9 CubeNest Premium S0C0 10 Vstoupit do galerie

Díky šroubovacímu mechanizmu uprostřed držáku můžete vysunout jeho háček, který se za mřížku chytí ze zadní strany. Nespoléhá tedy na žádné kleště ani čelisti, a díky tomu drží jako přibitý. Protože se pak opírá o tři body, je pevný a stabilní i při manipulaci s telefonem. Jediné co, nabíjecí kabel tedy musíte zapojit přímo do telefonu. Cena tohoto řešení je 549 Kč.

CubeNest Magnetický držák do auta S0C0 koupíte zde

CubeNest Magnetická bezdrátová nabíječka do auta S1C0

Model S1C0 má už jiný mechanizmus svého uchycení. Nabízí totiž čelisti, které vložíte do mřížky a horní kličkou je utáhnete tak, aby celé řešení bylo pevně zafixováno. Není zde žádná výklopná nožka, jen drobný výstupek, který se popřípadě o mřížku opře. Magnet opět bez problémů udrží i modely Max nebo Plus, jeho hlavní předností je ale to, že si poradí i s kryty s většími výstupy kolem čoček objektivů fotoaparátů, a to i těch nejnovějších iPhonů řady 14. Oproti předchozímu modelu už zde ale v balení najdete napájecí kabel.

Fotogalerie #3 CubeNest Premium S1C0 3 CubeNest Premium S1C0 4 CubeNest Premium S1C0 5 CubeNest Premium S1C0 6 CubeNest Premium S1C0 7 CubeNest Premium S1C0 9 CubeNest Premium S1C0 10 Vstoupit do galerie

K tomu však drobná výtka. Možná totiž předbíhá svou dobu, protože se jedná o USB-C na USB-C kabel, kdy ve starších autech USB-C rozhodně nenajdete a musíte tak použít adaptér do zapalovače. Na spodní straně MagSafe držáku je pak LED signalizující nabíjení, držák nicméně poskytuje i ambientní osvětlení. Samozřejmě je zde jak tepelná, tak přepěťová a proudová ochrana. Vstupní výkon je 5V/2A, 9V/2A, výstupní pak 5W/7,5W/15W max. Cena je stanovena na 599 Kč.

CubeNest Magnetický držák do auta S1C0 koupíte zde

CubeNest Magnetická bezdrátová nabíječka do auta S1C1

Nejvyšší model vyniká zejména svým provedením. Jedná se už o větší řešení, které nabízí koženou plochu, na kterou váš iPhone přichytí série MagSafe magnetů (k dispozici je i varianta s šedou tkaninou). Zde v balení najdete USB-C kabel s klasickým USB-A, takže pokud má váš vůz klasické USB konektory, nepotřebujete adaptér do autozapalovače jako v případě modelu S1C0. I tento držák totiž umožní nabíjení vašeho iPhonu.

Fotogalerie #4 CubeNest Premium S1C0 3 CubeNest Premium S1C0 4 CubeNest Premium S1C0 5 CubeNest Premium S1C0 6 CubeNest Premium S1C0 7 CubeNest Premium S1C0 9 CubeNest Premium S1C0 10 Vstoupit do galerie

Na spodní jeho straně je tedy USB-C konektor, do kterého zapojíte kabel, a po obou spodních stranách se pak nacházejí LED, které vás informují o progresu nabíjení. Můžete jej tak mít po levé nebo pravé ruce a pokaždé budete vědět, že je váš iPhone patřičně nabíjen. Uchycení se spoléhá na čelisti, které jen rozevřete. Jejich stisk je ale opravdu silný, takže se nemusíte obávat toho, že by vám řešení z mřížky vypadlo. Podpoříte jej totiž i polohovatelnou nožkou. I zde je samozřejmostí tepelná, přepěťová a proudová ochrana. Vstupní výkon je 5V/2A, 9V/2A, výstupní výkon pak 5W/7,5W/15W.

CubeNest Magnetická bezdrátová nabíječka do auta S1C1 jde koupit zde

Jaké řešení tedy zvolit? Samozřejmě záleží na možnostech vašeho vozu, jak má řešeny mřížky ventilace a kolik kolem nich potřebuje prostoru. U modelu S0C0 je třeba počítat s tím, že se jeho mechanizmu musí zaháknout zezadu mřížky a kolem potřebuje prostor pro svá ramena. Model S1C1 je pak možná trošku těžší kvůli větší dosedací ploše. K držáku S1C0 zase počítejte s nutností koupě USB-C adaptéru, pokud jej již nevlastníte nebo nepoužijete vlastní kabel (a pokud samozřejmě váš vůz již USB-C nemá). Celé trio nicméně vyniká svou kvalitou, a ať už sáhnete po jakémkoli modelu, jistě s ním najedete spousty kilometrů ve vší spokojenosti.

MagSafe do auta společnosti CubeNest najdete zde