iOS čeká revoluce, Apple jí však nechce

Mobilní operační systém iOS v podobě, v jaké jej známe nyní, zřejmě již poměrně brzy zanikne. Poté, co Evropská unie přijala zákon o digitálních trzích, který začne platit od dubna 2024, má totiž nyní Apple vlastně jen dvě možnosti, jak se k celé záležitosti postavit. Jednou z nich je zákon ignorovat, ale vystavit se kvůli tomu riziku velkých pokut a potenciálnímu stopnutí prodejů, druhou pak podvolení se, avšak za cenu výrazné úpravy fungování systému. A jak se nyní podle zdrojů Bloombergu zdá, Apple se rozhodl pro druhou variantu.

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Apple v plánu v rámci iOS 17 povolit instalaci aplikací mimo App Store, byť pravděpodobně s určitým stupněm ověření. Jen pár hodin po zveřejnění této zprávy pak Bloomberg informoval o tom, že novot, které jdou přímo proti zaběhlým pořádkům Applu, bude daleko víc. Zdroje Bloombergu pocházející přímo ze společnosti hovoří například o odemčení možnosti prohlížečů, které by již neměly být závislé na enginu Applu WebKit, ale mohly by fungovat na vlastních řešeních. Dále se počítá s tím, že bude zcela odemčen fotoaparát či NFC, aby byly obě tyto věci vývojáři třetích stran plně využitelné. Ve vzduchu tedy visí třeba i možnost nastavit si jako nativní fotoapalikaci jinou aplikaci než Fotoaparát od Applu. V souvislosti s NFC se zase zdá být poměrně pravděpodobné to, že z iPhonů půjde platit i jinak než přes Apple Pay.

Požadavků, které má EU skrze svůj nový zákon na Apple, je skutečně velké množství a jen stěží je lze všechny vyčíst a následně interpretovat přesně tak, jak je samotný Apple splní. Obecně se ale dá říci, že nový zákon je de facto koncem iOS v takové formě, v jaké jej známe. V žádném případě už se totiž nebude jednat o uzavřený systém, ale naopak se z něj stane do jisté míry druhý Android, na kterém je možné takřka cokoliv. Zda je to pro uživatele pozitivní či negativní si už musí odpovědět každý sám za sebe,