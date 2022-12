Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka? Set Lenovo QT82 nyní pořídíte s 69% slevou

Komerční sdělení: Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka za co možná nejnižší cenu? Pak pro vás máme skvělý tip! V rámci současné akce u ověřeného prodejce Tomtop.com si totiž můžete přijít na oblíbená True Wireless sluchátka Lenovo QT82. Ta jsou k dostání v setu dvou s neuvěřitelnou slevou! Než se k ní ale dostaneme, pojďme si v rychlosti posvítit na to, co tento model vlastně nabízí.

Lenovo QT82

Jak už jsme zmínili výše, Lenovo QT82 jsou bezdrátová špuntová sluchátka, která disponují technologií Bluetooth 5.0. Zakládají si přitom na kvalitním zvuku, jež je ještě doplněn o řadu dalších skvělých benefitů. Důležitou roli sehrává zmiňovaný standard BT 5.0. Ten se totiž stará o stabilní přenos a minimální latenci při poslechu. U toho to ale rozhodně nekončí. Tento model se totiž nadále pyšní odolností vůči potu a vodě dle stupně krytí IPX5 a skvělou výdrží baterie dosahující až 8 hodin.

Sluchátkům samozřejmě nechybí ani pořádné mikrofony. Díky tomu je lze využít i pro takzvané hands-free hovory, aniž byste museli vůbec vytahovat telefon. Hovor lze totiž v okamžiku přijmout díky dotykového ovládání. V poměru cena/výkon se tedy jedná o perfektní model, který má rozhodně co nabídnout!

Nyní s 69% slevou

Přejděme ale k tomu zásadnímu. Jak jsme uvedli v úvodu, aktuálně jsou tato sluchátka k dostání s neuvěřitelnou slevou. Konkrétně si můžete přijít na set 2 TWS sluchátek Lenovo QT82 s 69% slevou za pouhopouhých 18,23 €! Součástí ceny je navíc i daň a doprava. Přijít si tak můžete rovnou na dva modely a o jeden se například podělit s přáteli či rodinou. Mějte ale na paměti jednu důležitou věc. Akce je časově i početně omezena. Nad pořízením tedy rozhodně neotálejte, abyste tuto jedinečnou příležitost zcela nepromeškali!

