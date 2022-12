AirTag byl opět zneužit k pronásledování, pachatel za to sedí za mřížemi

Prakticky ihned poté, co Apple světu odhalil v loňském roce lokalizátory AirTag, začaly mezi jablíčkáři panovat obavy ohledně toho, zda nebudou tyto produkty zneužívány k jejich sledování. Apple sice všechny záhy ujistil, že mají AirTagy a potažmo i iPhony díky softwarovým updatům antisledovací systémy, které mají na možné sledování zavčas upozornit, nicméně i přesto ke sledování dochází. Právě díky antisledovacím systémům má však zpravidla pro oběti šťastný konec, což dokládá i čerstvý příběh z americké Iowy.

Fotogalerie AirTag skrabance LsA 1 AirTag skrabance LsA 2 AirTag skrabance LsA 3 AirTag skrabance LsA 4 AirTag skrabance LsA 5 AirTag skrabance LsA 6 AirTag skrabance LsA 7 AirTag skrabance LsA 8 AirTag skrabance LsA 9 Vstoupit do galerie

Tamní média informovala v uplynulých hodinách konkrétně o případu stalkera, který byl přesvědčen o tom, že je ve vztahu s jednou z žen z jeho okolí. A asi vás nepřekvapí, že jej proto nenapadlo nic lepšího, než jí pomocí AirTagů sledovat a ověřit si tím, zda je mu věrná. Háček byl však v tom, že žena vlastnila iPhone a AirTag, kterým se jí snažil stalker sledovat, dokázala vždy odhalit. Celkem tak učinila hned třikrát, přičemž všechny tři AirTagy odnesla na policii, která pak již neměla s dopadením muže příliš práce. Ten si totiž jednak lokalizátory spároval se svým osobním Apple ID, ale hlavně si u jednoho myslel, že má žena poměr s nějakým policistou a proto vyrazil sám na policejní stanici, čímž se demaskoval. Tehdy jej sice policisté ještě nezatkli, nicméně po tomto divadélku již neměli problém jej později „sebrat“ a umístit do cely předběžného zadržení. V té by si měl pobýt minimálně do 19. prosince, kdy se koná první předběžné soudní slyšení. Nadcházející Vánoce si však pravděpodobně v cele tak či tak užije.

AirTagy můžete zakoupit například zde