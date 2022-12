Pokud byste se před několika lety pokusili uložit jakýkoliv soubor přímo do úložiště iPhonu, tak by se vám to nepodařilo. V té době totiž Apple tuto možnost vůbec neumožňoval a interní úložiště jablečného telefonu tak bylo tzv. zamknuté, a to z důvodu ochrany bezpečnosti. Postupem času, kdy docházelo ke zvětšování úložišť a nepochopení uživatelů, se kalifornský gigant rozhodl o zpřístupnění úložiště prvě u iPadů, a poté už rovnou také u iPhonů. K tomu, abychom mohli nejen s interním úložištěm jablečných telefonů pracovat, nám slouží nativní aplikace Soubory, která už je sama o sobě velmi schopná, Apple se jí ale neustále snaží zdokonalovat, například v iOS 16.

Jak na iPhone v Souborech aktivovat zobrazení přípon

Ve starších verzích aplikace Soubory nemohli uživatelé jakkoliv pracovat s příponami souborů. To mohl být relativně velký problém pro pokročilé uživatele, kteří tuto funkci z nějakého důvodu potřebují. Dobrou zprávou je, že v novém iOS 16 se jablečná společnost konečně rozhodla přidat nejen možnost pro zobrazení všech přípon, ale také možnost pro jejich přepsání, tedy změnu. Pokud byste se tedy chtěli dozvědět, jak lze v Souborech na iPhonu aktivovat zobrazení přípon, tak postupujte následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Soubory.

Jakmile tak učiníte, tak se ujistěte, že se nacházíte v Prohlížení.

Zde pak v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.

Následně v menu, které se zobrazí, klepněte dole na Volby zobrazení.

Tady už nakonec pouze klepnutím aktivujte Zobrazit všechny přípony.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu v Souborech z iOS 16 aktivovat zobrazení přípon. Díky tomu u každého souboru uvidíte, jakou má přesně příponu. Pokud byste ji chtěli změnit, tak stačí, abyste konkrétní soubor přejmenovali. Toho docílíte tak, že na souboru podržíte prst, a poté z menu vyberete možnost Přejmenovat. Následně už jen stačí příponu na konci názvu za tečkou smazat a napsat novou. Nakonec přejmenování potvrďte a v dialogovém okně zvolte, že chcete opravdu využít novou příponu.