Nejlepší dárky pro jablíčkáře řidiče

Baseus Big Energy Car je praktický a spolehlivý držák do auta s možností uchycení na palubní desku nebo do ventilace. Nabízí podporu pro bezdrátovou nabíjecí technologii Qi, stejně jako možnost nastavení polohy. Nabízí výkon až 15 W, je univerzální, a díky pohyblivému kloubu umožňuje naklánění připojeného telefonu.

Držák na mobil iOttie Easy One Touch

Dalším šikovným držákem na mobil do auta je iOttie Easy One Touch. Jedná se o mechanický držák s uchycením do mřížky s možností nastavení polohy, je opatřen magnetickým organizérem kabelu a spodní patkou, zajišťující bezpečnost. Instalaci usnadňuje otočný zámek Twist Lock Air Vent.

