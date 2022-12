Stolní kamera Logitech Sight AI umožňuje prožít hybridní meetingy víc fyzicky

Tisková zpráva: Společnost Logitech dnes představila Logitech Sight, stolní kameru poháněnou umělou inteligencí, která spolupracuje s kamerou Rally Bar nebo Rally Bar Mini pro inteligentní zachycení nejlepší perspektivy účastníků schůzky a sledování jejich pohybů po konferenční místnosti. V dnešním hybridním pracovním prostředí, ve kterém 43 % remote zaměstnanců uvádí, že se necítí být plně zahrnuti. Logitech Sight pomáhá řešit rozdíly mezi hybridními týmy tím, že remote pracovníkům poskytuje zážitek jako by byli „u stolu“ při online setkání s kolegy z kanceláří.

„Už nejsme všichni doma ve stejně velkých “video boxech”, jako jsme byli během vrcholu pandemie. V dnešním pracovním světě se zvýšil počet remote pracovníků a s tím také souvisí změna zkušenosti při hybridních schůzkách.“ řekl Scott Wharton, generální ředitel Logitech Video Collaboration.

„Logitech Sight při použití s Rally Bar nebo Rally Bar Mini používá AI k řešení tohoto problému s modelem, který je méně Silicon Valley a více Hollywoodský. Umění používat více úhlů kamery a inteligentního nasměrování přenese remote účastníky více do fyzického prostoru. Naši zákazníci nám řekli, že jde o jeden z největších problémů hybridní práce, který je třeba vyřešit, aby tým lépe fungoval. Na základě let výzkumu a včasné zpětné vazby od zákazníků věříme, že jsme prolomily ledy tohoto kritického problému, který musí organizace všech velikostí zvládnout.“

Kamera Logitech Sight AI činí hybridní pracovní schůzky pro remote účastníky pohodlnější. Kamera poskytuje alternativní perspektivy – rozšířením zvuku a videa do větších místností – k Rally Bar nebo Rally Bar Mini kameře v přední části místnosti. (Foto: Business Wire)

Logitech Sight je nejnovější ze série inovací navržených tak, aby vyrovnaly podmínky pro všechny pracovníky bez ohledu na to, zda se rozhodnou pracovat z kanceláře, domova nebo kdekoli jinde. Tímto se i ubírala naše práce: navrhování technologických řešení pro všechny lidi ve všech prostorách.

Jako kamera s umělou inteligencí poskytuje Logitech Sight alternativní perspektivy – rozšířením zvuku a videa do větších místností – do kamery Rally Bar nebo Rally Bar Mini v přední části místnosti. S kamerami 4K a 7 mikrofony s formováním paprsku zachycuje Sight jasně konverzaci a neverbální projevy. To v konečném důsledku zvyšuje účast a zapojení zaměstnanců tím, že pomáhá remote účastníkům se cítit, jako by skutečně seděli u stolu. Později po spuštění Sight umožní RightSight s inteligentním přepínáním, adaptivní inteligencí, která vybírá nejlepší pohled mezi stolní kamerou a kamerou v přední části místnosti, intuitivně přepíná mezi pohledy kamery na osobní interakce a přirozeně sleduje konverzace.

Sight spolupracuje s předními platformami pro videokonference, jako jsou Microsoft Teams, Zoom a Google Meet, což usnadňuje používání funkcí hybridního uspořádání schůzek, jako je Zoom Smart Gallery a Microsoft Teams. Kompatibilita s oblíbenými platformami také dává IT týmům jistotu, že jejich technologie inteligentních místností bude i nadále splňovat vyvíjející se potřeby jejich hybridní pracovní síly.

Logitech Sight se snadno instaluje pomocí přiložených držáků a integrované správy kabelů – kritická funkce pro IT týmy, které potřebují vybavit prostory pro spolupráci flexibilním a škálovatelným způsobem. Správa je jednoduchá díky Logitech Sync, bezplatnému softwaru, který umožňuje monitorování zařízení, aktualizaci a odstraňování problémů z cloudového rozhraní. Logitech Sight je zpětně kompatibilní s Rally Bar a Rally Bar Mini, takže IT týmy mohou s jistotou nasadit tuto novou technologii do svých stávajících zařízeních.

Sight nejen vylepšuje zobrazení RightSight 2 Speaker View, ale spolupracuje se Scribe, Rally Bar a Rally Bar Mini a pomáhá vyřešit jednu z nejnaléhavějších výzev dneška na hybridním pracovišti: učinit schůzky víc spravedlivé pro všechny.

Přístup k udržitelnosti

Společnost Logitech se zavázala vytvářet udržitelnější svět tím, že aktivně pracuje na snižování uhlíkové stopy. To je důvod, proč bude Logitech Sight částečně vyroben s použitím materiálů s nižším dopadem, jako jsou spotřebitelské recyklované plasty a nízkouhlíkový hliník. A pokud to bude možné bude dodáván v obalech z odpovědných zdrojů.

Cena a dostupnost

Logitech Sight bude celosvětově dostupný v polovině roku 2023 za doporučenou cenu €2.399,00. (59 499,00 Kč)