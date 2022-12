Applu unikly další výkonnostní testy čipu M2 Max, jsou podstatně lepší

Minulý týden se v databázi nejznámějšího nástroje na měření výkonu počítačů a mobilů objevily výkonnostní testy dosud nepředstaveného čipsetu z dílny Applu ve formě M2 Max. Ten by měl v příštím roce nahradit dosavadní M1 Max nasazený v MacBoocích Pro či Macu Studio a ačkoliv jeho první výkonnostní testy nevypadaly kdovíjak růžově, nyní je situace zcela jiná. Ve stejné databázi se totiž nyní objevily další testy, jejichž výsledky jsou podstatně lepší.

Testy byly podle informací z Geekbench 5 provedeny na dosud nepředstaveném Macu s označením „Mac14.6“, na kterém proběhly i tytéž testy minulý týden. Co se pak týče čipsetu M2 Max, který byl nyní podroben výkonnostnímu testu, ten stejně jako model z minulého týdne spoléhal na 12 CPU jader, avšak jeho frekvence vzrostla na 3,68 GHz z původních 3,54 GHz. Co se pak týče RAM, ta zůstala na úrovni 96 GB, což je jen pro zajímavost varianta, kterou si nyní do MacBooku Pro ani Macu Studio nakonfigurovat nelze. A jak nový test dopadl?

Jak již zaznělo výše, podstatně lépe. V testu na jedno jádro totiž dokázal Mac získat 2027 bodů, při testu na více jader to pak bylo 14 888 bodů. Minulý týden přitom ve stejném výkonnostním testu zvládl tentýž čipset s nižším taktem „jen“ 1853 bodů na jedno jádro a 13 855 bodů na více jader, což se zdálo být oproti M1 Max poměrně slabé. Ten totiž se svými 10 jádry CPU a taktem 3,2 GHz zvládá 1746 bodů na jedno jádro a 12156 bodů na více jader. Podtrženo sečteno, M2 Max by měl být oproti M1 Max alespoň podle dostupných výkonnostních testů o zhruba 22 % výkonnější, což není vůbec špatný výsledek. Čipy M1 Max jsou totiž jednak už tak extrémně výkonné a jednak se jedná o de facto dvojnásobný výkonnostní skok oproti základnímu M1 a M2. M2 totiž zrychlil oproti M1 jen o zhruba 11 %, což není žádné terno. Nejlepší však samozřejmě bude počkat si až na oficiální odhalení Applu s jeho vlastními měřeními, potažmo na první uživatelské testy prováděné na veřejně dostupných Macích a operačních systémech.