5 skvělých věcí, které umí widget Kontakty na iPhone

Pokud se řadíte mezi uživatele iPhonů již několik let, tak si jistě pamatujete, že ve starších verzích iOS bylo možné na plochu umístit widget s kontakty. Tento widget využíval prakticky každý, jelikož umožňoval jablíčkářům rychle zavolat nebo napsat zprávu jednomu z oblíbených kontaktů, a to pouhým klepnutím. Později, s kompletním přepracováním domovské obrazovky a widgetů v rámci iOS 14, prvně widget aplikace Kontakty zmizel. Po kritice uživatelů se následně zase objevil, ale ve zbrusu nové podobě, která se mnohým uživatelům nelíbí. Osobně si ale myslím, že je nový widget z aplikace Kontakty o mnoho lepší, než ten původní. Pojďme se proto v tomto článku podívat na 5 věcí, které tato nová verze zmíněného widgetu dokáže.

Rychlé kontaktování

Nejvíce si uživatelé u nového widgetu Kontakty stěžují na to, že v rámci něj není možné okamžitě někomu zavolat nebo napsat zprávu. Chápu, že tato možnost není k dispozici ihned, ve skutečnosti ale stačí na konkrétní hovor pouze kliknout, a poté už si v rámci rychlého kontaktování vybrat, zdali chcete dotyčnému zavolat, napsat mu zprávu nebo zahájit FaceTime hovor. Dnešní iPhony jsou navíc už tak rychlé, že po kliknutí na kontakt se vám veškeré možnosti zobrazí ihned, takže se ve skutečnosti rozhodně nejedná o nějaké zdržení. A pokud by vám to skutečně vadilo, pořád je možné využít Zkratky, skrze které lze widget pro okamžité kontaktování nastavit.