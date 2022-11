5 tipů v Kontaktech z iOS 16, které vám zpříjemní jejich využívání

Nedílnou součástí operačního systému iOS je nativní aplikace Kontakty. Do té se můžete dostat buď přímo vyhledáním této aplikace, anebo skrze Telefon, kde stačí dole klepnout na možnost Kontakty. Po dobu několika let byly Kontakty víceméně stejné a neodehrály se v nich žádné změny. To se však změnilo v rámci iOS 16, kde Apple přišel s velkým množstvím novinek, které prostě stojí za to. V tomto článku se tak společně podíváme na 5+5 tipů v Kontaktech z iOS 16, které byste rozhodně měli znát.

Dalších 5 tipů v Kontaktech z iOS 16 můžete zobrazit zde