Tyto iPady přestanou autorizované servisy již brzy opravovat. Není mezi nimi i ten váš?

Další oblíbené Apple produkty přijdou již zanedlouho o svou hardwarovou podporu ve formě servisování v autorizovaných servisech. Řeč je konkrétně o iPadech mini, které má Apple podle informací portálu MacRumors v plánu v horizontu několika následujících týdnů označit za zastaralé. A jaké že modely se již brzy stanou zastaralými? Jedná se konkrétně o iPady mini 3 a to jak ve verzi WiFi, tak i WiFi+Cellular. Vlastníte-li tedy některý z těchto modelů a trápí vás u něj nějaké závady, s opravou rozhodně neotálejte.

Jako zastaralé označuje Apple ty produkty, které již pět nebo více let neprodává a u kterých již skončila i softwarová podpora. Takového stroje již nemusí technici v autorizovaných servisech opravit, jelikož již nemají povinnost držet skladem originální díly pro tyto stroje. Obecně však platí, že těch mívají servisy minimálně pro nejčastější opravy skladem relativně dost a je tedy jasné, že ještě nějakou dobu by neměl být s opravami problém. Jakmile však díly servisům dojdou, s opravami je konec a co víc, ty v autorizovaných servisech budou následovat zanedlouho i opravy v servisech neautorizovaných. Pro výrobce alternativních náhradních dílů se totiž logicky nevyplatí udržovat výrobu pro modely, které jsou uživatelsky již minimálně rozšířené.