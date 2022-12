TOP 5 sluchátek s dokonalým zvukem: Podle čeho vybrat a na co si dát pozor

Komerční sdělení:Pokud právě vybíráte nová sluchátka a klíčová je pro vás především kvalita zvuku, pak pro vás máme hned několik osvědčených tipů. V takovém případě se totiž nabízí řada kvalitních modelů, které vás kromě zvuku dokážou překvapit řadou dalších vychytávek. Pojďme se proto společně zaměřit na TOP 5 sluchátek s dokonalým zvukem. Rozhodně totiž stojí za to!

JBL Club One

Hledáte jen to nejlepší a nespokojíte se s kompromisy? Pokud ano, pak jsou sluchátka JBL Club One skvělou volbou. Tento model si zakládá na dechberoucím zvuku JBL Pro Sound, o který se starají 40mm grafenové měniče s JBL CLUB ONE. Díky tomu sluchátkům nechybí ani certifikace pro Hi-Res audio. Prémiový zvuk je proto samozřejmostí. To vše ještě doplňuje funkce pro potlačení hluku True Adaptive Noise Cancelling, režim propustnosti Ambient Aware & TalkThru a duální mikrofon pro případné telefonní hovory.

Fotogalerie JBL Club One 4 JBL Club One 5 JBL Club One 1 JBL Club One 3 JBL Club One 2 Vstoupit do galerie

U takovéhoto modelu samozřejmě nesmí chybět kvalitní zpracování. Značka JBL proto vsadila na prémiové materiály, odolné kovové závěsy, kožený hlavový most a pohodlné čalouněné náušníky. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit výdrž baterie dosahující 45 hodin či možnost kompletního přizpůsobení v mobilní aplikaci MY JBL Headphones.

JBL Club One zakoupíte za 8 990 Kč zde

JBL Tour ONE

Zajímavým kandidátem je také JBL Tour ONE, který si stejně tak zakládá na vysoce kvalitním zvuku JBL Pro Sound. Ani v tomto případě dokonce nechybí certifikace pro Hi-Res audio s podporou frekvencí až do 40 kHz. Když k tomu ještě přidáte potlačení hluku True Adaptive Noise Cancelling, režim Ambient Aware & TalkThru a až 50hodinovou výdrž baterie, získáte perfektní sluchátka, která vás rozhodně nezklamou. Vše si lze opět přizpůsobit v rámci mobilní aplikace.

JBL Tour ONE zakoupíte za 7 690 Kč zde

Fotogalerie #2 JBL Tour ONE 2 JBL Tour ONE 1 JBL Tour ONE 3 JBL Tour ONE 4 JBL Tour ONE 5 Vstoupit do galerie

JBL Live PRO2 TWS

Pokud se neřadíte mezi fanoušky náhlavních sluchátek a naopak hledáte klasické špunty, pak by vaší pozornosti neměl uniknout model JBL Live PRO2 TWS. Jedná se o takzvaná True Wireless sluchátka s JBL Signature Sound zvukem, kterým nechybí funkce pro potlačení okolního hluku True Adaptive Noise Cancelling s technologií Smart Ambient. V poměru cena/výkon se jedná o perfektního parťáka pro každý den. Sluchátka totiž hravě schováte do kapsy a navíc si můžete být jisti tím, že vás jen tak nezklamou. Na jedno nabití vydrží hrát až 40 hodin (10 hodin sluchátka + 30 hodin pouzdro), přičemž nabíjecí pouzdro lze skrze standard Qi nabíjet i bezdrátově.

Fotogalerie #3 JBL Live PRO2 TWS 1 JBL Live PRO2 TWS 5 JBL Live PRO2 TWS 4 JBL Live PRO2 TWS 3 JBL Live PRO2 TWS 2 Vstoupit do galerie

U toho to ale ještě nekončí. Firma JBL u nadále vsadila na Oval Tubes, pro větší komfort, odhlučnění a basy, a Dual Connect & Sync pro případné vícebodové připojení. Skvěle to ještě doplňuje dotykové & hlasové ovládání. Dokonce nechybí ani odolnost vůči vodě dle krytí IPX5 či hned šestice mikrofonů s technologií formování paprsku, díky čemuž je při hovorech zcela eliminován hluk z okolí či vítr.

JBL Live PRO2 TWS zakoupíte za 3 890 Kč zde

Harman/Kardon Soho Wireless

Prémiová sluchátka v tradičním kabátu. Přesně takto by šlo popsat model Harman/Kardon Soho Wireless. Ten nabízí rafinovaný zvuk s využitím 30mm měničů a špičkových neo-převodníků, které se postarají o ikonický Harman/Kardon zvuk i v tomto menším a kompaktním provedení. Na první pohled však poutá samotný design. Výrobce totiž vsadil na průmyslové zpracování – rozhodně proto nelze přehlédnout pověstný cit pro detail. Díky sklopnému mechanismu lze navíc sluchátka velice snadno přenášet a vzít je tak na cesty.

Harman/Kardon Soho Wireless zakoupíte za 6 590 Kč zde

Fotogalerie #4 Harman Kardon Soho Wireless 1 Harman Kardon Soho Wireless 4 Harman Kardon Soho Wireless 3 Harman Kardon Soho Wireless 2 Vstoupit do galerie

JBL Live 660NC

Jestliže hledáte kvalitní náhlavní sluchátka za rozumnou cenu, zbystřete. V takovém případě se totiž nabízí JBL Live 660NC. Kromě vysoce kvalitního zvuku, který je v režii výkonných 40mm měničů, zde nechybí ani adaptivní potlačení okolního hluku či naopak režim propustnosti TalkThru. U těchto sluchátek se nezapomnělo ani na komfort. Jsou lehká a pohodlná, což jde ruku v ruce s jejich 50hodinovou výdrží baterie. Kromě bezdrátového připojení Bluetooth je lze navíc použít v kombinaci s tradičním audio kabelem.

Fotogalerie #5 JBL Live 660NC 1 JBL Live 660NC 4 JBL Live 660NC 3 JBL Live 660NC 2 Vstoupit do galerie

Parádní zvuk JBL Signature Sound, adaptivní potlačení hluku, dlouhá výdrž baterie a maximální komfort. Přesně tímto se vyznačují sluchátka JBL Live 660NC, což z nich dělá nesmírně populární model pro každodenní používání. Jejich součástí je také přenosné pouzdro, které oceníte zejména při cestování. Samozřejmostí je také perfektní kvalita hands-free hovorů.

JBL Live 660NC zakoupíte za 4 590 Kč zde