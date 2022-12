HBO Max v ČR a SR končí

Jste-li fanoušky streamovací služby HBO Max, na které naleznete celou řadu filmů a seriálů nejen z produkce HBO, zbystřete. Tato platforma totiž na našem území, stejně jako na Slovensku a vlastně i ve zbytku světa již relativně brzy zanikne. Jedním dechem je však třeba dodat, že se nejedná o žádnou tragédii, ba právě naopak. Zanikne totiž kvůli tomu, aby toho mohla nabídnout více.

Na jaro příštího roku má provozovatel HBO Max, kterým je Warner Bros. Discovery, v plánu sloučit své dvě streamovací služby do jedné, přičemž jednou je HBO Max a druhou pak DIscovery+, na kterém naleznete spousty nejrůznějších dokumentů a tak podobně. A právě toto sloučení si vyžádá pomyslný zánik HBO Max, ale i Discovery+ s tím, že spojením těchto streamovacích platforem vznikne gigant nesoucí název Max. Tvrdí to alespoň velmi spolehlivé zdroje portálu The Verge, dle kterých je již o všem prakticky rozhodnuto. Discovery+ sice zatím v našich končinách neběží, nicméně na příští rok má Warner Bros. Discovery v plánu velkou expanzi této služby a je tedy velmi pravděpodobné, že právě spojení platforem využije k tomu, aby rozšířil obsah Discovery+ do zemí, kde v současnosti ještě není k dispozici. Kdy přesně se tak stane sice není zatím jasné, nejhlasitěji se však hovoří o začátku příštího roku.

Kromě přesného data spojení služeb a tedy pomyslného usmrcení jedné a druhé visí otazník i nad tím, jak se provozovatel postaví k ceně měsíčního předplatného. Z logiky věci by totiž měl cenu zvýšit, jelikož toho ve své službě nabídne více než doposud. Na druhou stranu jsou to právě streamovací služby, které dost trpí nynější situací ve světě a to jak jinak než velkým odlivem diváků. Je tedy otázkou, zda je v tuto chvíli vůbec reálné, aby byla cena služby Max pro stávající diváky HBO Max a Discovery+ navýšena. Pokud se tak však skutečně stane a vy jste si minulý rok v ČR zajistili při launchi slevu na měsíční předplatné ve výši 33 %, buďte v klidu. V podmínkách využití této slevy se totiž jasně píše, že cena předplatného bude vždy právě o tato procenta snížena, takže pokud bude cena Max skutečně růst, vás vyjde služba i nadále výrazně levněji než zbytek uživatelů.