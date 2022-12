5 důvodů, proč uživatelé Maců nejspíše už nikdy nepřejdou zpět na Windows

Svět se z hlediska počítačů dělí na dvě hlavní skupiny. První skupina využívá počítače s Windows, druhá skupina pak Macy se systémem macOS. Právě jablečné počítače se v poslední době stávají čím dál tím populárnějšími, a to z hned několika různých důvodů – tím hlavním je ale nyní rozhodně vysoký výkon za skvělou cenu. Říká se, že jakmile jednou člověk vkročí do světa Applu, tak už z něj nikdy nevykročí, anebo opravdu velmi složitě. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 důvodů, proč uživatelů Maců nejspíše už nikdy nepřejdou zpět na Windows. Tento článek je čistě mým subjektivním pohledem a je samozřejmě možné, že s ním někteří z vás nebudou souhlasit. Mohlo by vás zajímat 5 důvodů, proč byste si neměli kupovat MacBook s 256 GB SSD Mac Pavel Jelič 3. 9. 2022

Design a kvalita provedení Apple je prémiová značka, což si uvědomujeme prakticky každý den – stačí vzít do ruky iPhone, anebo třeba otevřít MacBook. Zkrátka a jednoduše, jablečná společnost si vždy potrpěla na tom, aby její veškeré produkty nejen vypadaly dobře, ale také aby byly kvalitně zpracovány. Proto se Apple u svých produktů nebojí využívat například kov nebo sklo, a to již po dobu několika dlouhých let. Aktuálně už tyto materiály samozřejmě využívají i jiní výrobci, kalifornský gigant z nich ale rozhodně nejdéle. I přesto ale zařízení od Applu jednoduše poznáte na první pohled, protože design i kvalita je zkrátka prvotřídní. To je jeden z hlavních důvodů, proč jablíčkáře už nikdy nedostanete zpět na klasické počítače. Fotogalerie macbook-air-m1-m2-1 macbook-air-m1-m2-2 macbook-air-m1-m2-3 macbook-air-m1-m2-4 macbook-air-m1-m2-5 macbook-air-m1-m2-6 macbook-air-m1-m2-8 macbook-air-m1-m2-9 macbook-air-m1-m2-10 macbook-air-m1-m2-11 macbook-air-m1-m2-12 macbook-air-m1-m2-13 macbook-air-m1-m2-14 macbook-air-m1-m2-15 Vstoupit do galerie

Časté aktualizace Apple je známý především tím, že velmi často aktualizuje veškeré své produkty. Oproti Windows si to může dovolit, jelikož své systémy využívá pouze na svých vlastních zařízeních, kterých je o mnoho méně. To znamená, že je pro Apple o mnoho jednodušší jakákoliv optimalizace a přizpůsobení jednotlivým zařízením. Co se týče velkých aktualizací, tak ty Apple přináší tradičně každý rok s tím, že během roku pak každých pár týdnů vychází menší aktualizace, které mnohdy taktéž přináší různé novinky. Navíc k tomu máte u Applu jistotu minimálně pětileté podpory, což u jiných společností není nutně standardem.

Cena při prodeji U jablečných zařízeních je obrovskou výhodou také to, že si dobře drží svoji cenu. Ať už se tedy rozhodnete obměňovat svůj Mac každý rok, anebo se rozhodnete si ho nechat více let, tak si pořád můžete být jistí tím, že ho ve finále v bazaru prodáte za slušné peníze – a naprosto stejně je tomu i u iPhonů. Pokud byste si pořídili notebook se systémem Windows a po roku byste ho chtěli prodat, tak byste museli jít s cenou opravdu hodně dolů, aby se našel nějaký zájemce. Právě kvůli tomu si většina uživatelů klasických počítačů nemůže dovolit je obměňovat každý rok, což u Maců bez problémů lze, jelikož se jejich kupce prakticky vždycky najde, a to velmi rychle.

Apple ekosystém Tento článek by nebyl kompletní, kdybychom v něm nezmínili Apple ekosystém. Ano, zdá se to být jako klišé, ale skutečně je jablečný ekosystém jedním z hlavních důvodů, proč jablíčkáři nepřechází zpět na Windows. Je to svým způsobem až kruté, ale Apple ekosystém dokáže uživatele pohltit tak moc, že na přesun zpět na Windows nemá ani pomyšlení. Veškerá jablečná zařízení totiž společně komunikují a synchronizují se a cokoliv na libovolném zařízení uděláte se okamžitě promítne i na zařízení další. Jakmile si člověk na tohle navykne, velmi těžko se mu tohoto vzdává. Nejenže uživatelé tak silný a fungující ekosystém při využívání Windows nedostanou, kromě toho dá opravdu velkou práci se z Apple ekosystému vůbec dostat, a tak v něm radši zůstanou, i skrze některé nevýhody.