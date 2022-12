Ukrajina, Nerudová či Stranger Things: Co vyhledávali Češi v roce 2022 na Googlu?

Nejen témata spojená s válkou na Ukrajině, ale také volby, různé způsoby zpracování hub nebo nová řada seriálu Stranger Things zajímaly v letošním roce české uživatele Vyhledávání Google nejvíce. Zájem vzbudily i události jako pád Sberbank nebo spuštění streamovací služby HBO Max v Česku. Lidé se loučili se zpěvačkou Hanou Zagorovou a ptali se, jak pomoci Ukrajině. Google letos opět zveřejnil žebříček fenoménů, událostí a osobností, o které se Češi zajímali v uplynulém roce nejvíce.

Na předních příčkách seznamu výrazů, jejichž objem vyhledávání letos nejvíce vzrostl oproti předchozímu roku, se objevují témata spojená s válkou na Ukrajině, komunální a senátní volby, síť čerpacích stanic nabízející nejlevnější ceny benzínu Tank Ono nebo insolvence banky Sberbank. Do žebříčku TOP 10 se letos probojovala i česká reality show Survivor a seriál Devadesátky.

Trendy roku 2022

Ukrajina Volby Putin Sberbank Tank Ono Stranger Things Survivor HBO Max Wordle Devadesátky

Češky a Češi roku 2022

Danuše Nerudová Jana Michailidu Daniela Písařovicová Jiří Procházka Michal Redl Agáta Hanychová Shopaholicadel Saskia Burešová Vojta Drahokoupil Lela Ceterová



Žebříček nejvyhledávanějších Čechů letos ovládla prezidentská kandidátka a bývalá rektorka Masarykovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Češi její jméno nejvíce vyhledávali právě v souvislosti s jejím zapojením do boje o prezidentské křeslo. Druhé místo obsadila Pirátka a členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu, která se počátkem roku zviditelnila svými kontroverzními výroky. Další z vyhledávaných osobností byl úspěšný MMA bojovník Jiří Procházka, který se letos stal historicky prvním českým šampionem UFC.

Loučení s Hanou Zagorovou i královnou Alžbětou II.

V letošním roce Češi nejčastěji vzpomínali na zesnulou zpěvačku Hanu Zagorovou, americkou herečku Anne Heche, která zemřela při tragické nehodě, a (nejen) legendárního číšníka z filmu Vrchní, prchni! herce Josefa Abrháma. Češi spolu se zbytkem světa také oplakávali nejdéle vládnoucí královnu Velké Británie Alžbětu II., jejíž šedesát let trvající éra panování se letos završila.

Z událostí roku 2022 Čechy nejvíce zasáhly tragické události na Ukrajině. Zájem vzbudil i jednorázový příspěvek na dítě ve výši pěti tisíc korun poskytnutý Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale také virus opičích neštovic šířící se v polovině roku napříč světem. Svou slávu si užil i internetový vtip o připojení ruského města Kaliningrad pod historickým jménem Královec k České republice, a obsadil tak pátou příčku žebříčku událostí.

Události roku 2022

Ukrajina Volby Příspěvek 5000 Opičí neštovice Královec Imagine Dragons Praha Cena nafty Vémola vs. Marpo České Švýcarsko Kazachstán

Smutná loučení

Hana Zagorová Anne Heche Josef Abrhám Královna Alžběta II. Josef Somr Ivana Trumpová Technoblade Nela Moravcová Radim Uzel Madeleine Albright

Na co jsme se v roce 2022 nejčastěji ptali?

Žebříček „Jak“ poznamenala doznívající pandemie a Češi se tak ptali na to, jak dlouho trvá karanténa. Dokonce čtyři z deseti nejvyhledávanějších pojmů žebříčku byly spojené s koronavirem. Otázka „Jak pomoci Ukrajině?“ obsadila třetí příčku a naplno ukázala solidaritu Čechů s válkou zmítanou Ukrajinou.

Před informacemi z války utíkali Češi do světa seriálů a televizních show. Diváky zaujaly reality show Survivor, Like House 3, Love Island a Peče celá země. Bodovaly ale také pořady inspirované českou historií. Devadesátky popisující nejslavnější kriminální případy divokých devadesátých let v Česku, závěrečný díl pětidílné série Marie Terezie o životě habsburské císařovny (oba z produkce České televize) a velkofilm Jan Žižka o nikdy neporaženém vojevůdci.

„Jak“ roku 2022

Jak dlouho trvá karanténa? Jak zamrazit houby? Jak pomoci Ukrajině? Jak volit? Jak dlouho platí očkování? Jak dlouho platí PCR test ? Jak dlouho trvá omikron? Jak poslat balík přes balíkovnu? Jak žádat o příspěvek 5000? Jak na octomilky?

České filmy a pořady

Survivor Devadesátky Marie Terezie Jan Žižka Like House 3 Zoo Love Island Vyšehrad Peče celá země Špunti na vodě



Češi si letos chtěli dopřát sladké a houby

Pokud jde o vaření, v kurzu byly letos hlavně sladké recepty. Konkrétně si pak Češi chtěli nejčastěji připravit bublaninu a palačinky. Zájem českých domácností směřoval také k houbám. Lidé vyhledávali informace o tom, kde právě rostou, ale také, jak je zamrazit, zpracovat, usušit, naložit nebo zavařit.



Recepty

Bublanina Palačinky Smaženice Houbová omáčka Langoše Jidáše Kvašáky Dýňová polévka Rajčatový protlak Mleté maso

Houby

Jak zamrazit houby? Sušička na houby Jak sušit houby? Jak zavařit houby? Houby do mrazáku Houby na kyselo Jak zpracovat houby? CHMI houby (pozn. web ČHMÚ, pravděpodobnost růstu hub) Kde rostou houby 2022? Nakládané houby