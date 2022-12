Novinový Netflix od Applu táhne čím dál méně

Není žádným tajemstvím, že Apple vsází na své služby čím dál tím víc. Ostatně, v minulosti se nechal hned několikrát slyšet, že mají dle něj obří potenciál a že by se absolutně nedivil tomu, kdyby v budoucnu v ziskovosti překonaly iPhony, které jsou v současnosti hnacím motorem celé společnosti. Ne všechny služby však vzkvétají tak, jak by Apple čekal.

Před pár lety představil Apple poměrně nečekaně pomyslný novinový Netflix ve formě služby Apple News+. Jedná se ve své podstatě o zpravodajskou čtečku, ve které naleznete za měsíční předplatné tituly, které svůj obsah mají zpoplatněný a tedy byste si za něj museli standardně zaplatit formou předplatného na daném portálu.To se ale právě díky Apple News+ do jisté míry mění, jelikož vše dostanete za jedno předplatné v jedné aplikaci. Apple však bohužel zcela rezignoval na to, že by mohl s touto službou vyrazit více do světa a tak i několik let po svém představení běží jen a pouze v několika málo zemích po celém světě. Přesně z tohoto důvodu tak začala její uživatelská základna klesat, přičemž „mezipůlročně“ klesla při srovnání druhé poloviny roku 2021 a první poloviny roku 2022 o dobrých 300 000 čtenářů na zhruba 1,3 milionu čtenářů. Služba tedy bez jakékoliv nadsázky dost paběrkuje a je otázkou, zda bude mít pro Apple smysl jí v budoucnu ještě vůbec provozovat. S ohledem na množství jeho uživatelů je totiž provozování něčeho, co reálně využívá 1,3 milionu uživatelů chtě nechtě nesmysl. Vše ale v tomto směru ukáže až čas – Apple totiž může mít samozřejmě s Apple News+ dosud neoznámené plány, které jí nastartují.