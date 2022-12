iPhone 14 Pro skladem: Jak si jej nejrychleji zajistit

iPhone 14 Pro skladem je v současnosti extrémně náročné sehnat. Poptávka po těchto telefonech je totiž obrovská a naopak nabídka naprosto tristní. Apple má totiž velké problémy ve svém dodavatelském řetězci, kvůli čemuž výrobní fabriky jeho dodavatelů chrlí o miliony kusů iPhonů méně než bylo v plánu, což je právě před Vánoci noční můra. Ačkoliv je již v tuto chvíli relativně nepravděpodobné, že se k iPhonu 14 Pro (Max) dostanete, pokud přesto všechno doufáte, že tu šance stále je, máme pro vás pár tipů, jak šanci zvýšit.

Prvním a do jisté míry základním tipem, který se opírá o naše informace od předních tuzemských prodejců, je to, že když se pro koupi iPhonu 14 Pro (Max) rozhodnete, je klíčové telefon při objednávce rovnou zaplatit. To proto, že zaplacené objednávky mají u spousty prodejců prioritu a může se tak klidně stát, že ač je před vámi spousta dalších zájemců, vzhledem k tomu, že si ti zvolili platbu při převzetí je můžete všechny právě platbou předem přeskočit. A pokud by telefon náhodou nedorazil do termínu, do kterého jej potřebujete mít doma, není nic jednoduššího než se s obchodníkem domluvit na vrácení peněz.

Zároveň je dobré vědět, že spoléhat na to, že vám dodá telefon dříve Apple než ověření tuzemští prodejci, není tak úplně moudré, ba právě naopak – tedy alespoň teď před Vánocemi. Zatímco u ověřených prodejců totiž nějaká ta šance ještě je (třeba právě díky „přeskakování“ v pořadníku díky platbě předem), u Applu se zřídkakdy stává, že by porušil svou garantovanou dobu dodání a zásilku dodal dřív než uvádí na svém webu, což jsou v současnosti dobré 3 týdny čekání. Ano, při startu prodejů je Apple možná nejjistějším řešením, protože u něj hned víte, na čem jste, ale v nynější výjimečné situaci tohle zkrátka neplatí.

Posledním tipem, který stojí za vyzkoušení klidně i poté, co se rozhodnete iPhone 14 Pro (Max) objednat na internetu, je nebát se zavítat do kamenných poboček prodejců, zejména pak těch s certifikací Apple Premium Reseller jako je například iStores. Nezřídka kdy se totiž stává, že jim na pobočky dojdou „volné“ kusy, které můžete s trochou štěstí ulovit právě vy, byť ano, šance není příliš velká. Za zkoušku ale holt nic nedáte – tím spíš, když je situace taková, jaká (bohužel) je.

