Špatná zpráva pro Apple? Na domovském trhu ho chce „sestřelit“ jeho údajný nástupce

Pokud sledujete technologický svět trochu více zeširoka, pak vám zcela určitě neuniklo dění kolem společnosti Nothing vedené bývalým šéfem OnePlus Carlem Peiem. Ten je mnoha jeho fanoušky označován za jeho vizionářský přístup k elektronice za novodobého Steva Jobse, přičemž Nothing jako takový pak může dle fanoušků být novodobým Applem. O to víc mohou nyní kalifornského giganta vyděsit zprávy o tom, že se Nothing chystá vtrhnout na americký trh.

První generace smartphonu z dílny Nothing ve formě Nothing Phone (1) do USA nezamířila, nicméně nové zprávy naznačují, že nyní společnost intenzivně jedná s americkými operátory s cílem druhou generaci tohoto telefonu na americký trh dostat. Operátoři pak mají být podle dostupných informací informováni o tom, že má společnost s telefonem vskutku velké plány a s trochou štěstí by s ním chtěla jít „po krku“ Applu, který je v USA suverénním vládcem. Je tedy jasné, že druhá generace Nothing Phone musí přijít s celou řadou skvostných specifikací, které budou pro prémiové iPhony do určité míry ohrožením a co víc, cenově dostupnější. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že Carl Pei na svém Twitteru uvedl, že nový telefon ještě nějakou chvíli nedorazí a Apple má tudíž stále čas na to, upevnit si v USA své postavení ještě více než je tomu nyní.