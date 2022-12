Apple už na Twitteru opět utrácí jako dřív

O Elonu Muskovi je v posledních týdnech slyšet zejména kvůli tomu, jak vede Twitter a jak jeho vedení vnímá nejen technologický svět. Zatímco však valná většina zpráv byla doposud negativní, nyní přichází zpráva minimálně pro Elona Muska velmi pozitivní. Vyplývá to alespoň z informací agentury Bloomberg.

Není tomu tak dávno, co se začaly světem šířit informace o tom, že z Twitteru kvůli kontroverznímu vedení začíná prchat spousta jeho dlouholetých inzerentů v čele s Applem, který na něm pozastavil naprostou většinu svých inzertních aktivit. Za to si samozřejmě od Muska vysloužil poměrně výraznou kritiku, na kterou měl Apple reagovat myšlenkami o možném odstranění aplikaci Twitter z App Store. Vztahy mezi Muskem a Applem však byly urovnány poté, co byl šéfem Applu Timem Cookem pozván do Apple Parku, aby si v něm mezi čtyřma očima vyjasnili, co a jak. A to evidentně vskutku kvalitně. Bloomberg totiž upozornil na to, že Apple nyní obnovil na Twitteru prakticky všechny své inzertní aktivity, které v předešlých týdnech pozastavil. A jelikož byl v uplynulém čtvrtletí největším inzerentem na této sociální síti, pro Muska je jeho návrat zpět extrémně dobrou zprávou, která by navíc mohla potenciálně přimět k obnovení inzerce i další společnosti.