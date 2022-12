Nejlepší vánoční dárky pro muže jablíčkáře

Výběr vánočních dárků byste rozhodně neměli nechávat na poslední chvíli. Těsně před Vánoci jsou totiž prodejci i dopravci dost vytížení, kvůli čemuž se může stát, že vám vaše objednávka nemusí dojít včas. Jenže co když tápete s výběrem vhodných dárků? Pokud hledáte nejlepší dárky pro muže jablíčkáře, pak je tento článek přímo pro vás. Pojďme se proto zaměřit na celkem 10 tipů, rozdělených do kategorií podle jejich ceny (od nejlevnějších po nejdražší).

Do 500 Kč

Kabel pro rychlonabíjení

Pokud hledáte cenově dostupný dárek, který ale i přesto dokáže náramně potěšit, pak je kvalitní kabel prakticky jasnou volbou. Těch jednoduše není nikdy dost. Jako ideální řešení se nabízí AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi. Tento oblíbený kousek je k dostání již od 239,2 Kč za kus, přičemž se vyznačuje zejména nylonovým opletem pro maximální odolnost, oficiální Apple certifikací MFi (Made for iPhone) a podporou rychlého nabíjení díky konektorům USB-C a Lightning. Mějte ale na paměti, že pro jeho použití je nutné disponovat adaptérem s USB-C portem, případně s podporou USB-C Power Delivery pro podporu rychlonabíjení.

AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi zakoupíte zde

Fotogalerie alzapower alucore usbc lightning lsa 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 2 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 4 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Adaptér pro rychlonabíjení

Adaptér s podporou rychlonabíjení jde ruku v ruce se zmiňovaným kabelem. Pro rychlé nabíjení iPhonů musí disponovat podporou USB-C Power Delivery a dostatečným výkonem. V takovém případě se nabízí například originální 20W Apple adaptér, který je k dostání za 589 Kč. K dostání jsou však také o něco dostupnější a lepší alternativy jako například AlzaPower A100 Fast Charge 20W. Tato nabíječka totiž disponuje hned dvěma výstupy – USB-C konektorem s podporou Power Delivery a výkonem až 20 W + USB-A portem s technologií Qualcomm Quick Charge 3.0 a výkonem až 18 W pro rychlé nabíjení konkurenčních telefonů s OS Android. Tento kousek vás vyjde jen na 399 Kč.

AlzaPower A100 Fast Charge 20W zakoupíte zde

Fotogalerie #2 AlzaPower A100 1 AlzaPower A100 2 AlzaPower A100 4 AlzaPower A100 3 Vstoupit do galerie

Do 1000 Kč

Držák s nabíječkou do auta

Hledáte shodou okolností vhodný dárek pro někoho, kdo spoustu času tráví za volantem automobilu? Pokud ano, pak je skvělou volbou kvalitní držák s nabíječkou do auta. Jako vhodný kandidát se v tomto směru nabízí FIXED MagClick s podporou pro MagSafe. Konkrétně se jedná o držák do mřížky ventilace, k němuž už jen stačí iPhone díky podpoře MagSafe přicvaknout magneticky. Zároveň se však jedná o nabíječku. Stačí tedy kabel připojit do autonabíječky, například do cenově dostupného AlzaPower Car Charger C520 a je hotovo. Produkt se pak postará nejen o držení samotného iPhonu, ale také o to, aby mu nedošla šťáva.

FIXED MagClick s MagSafe zakoupíte zde

Apple AirTag

Prakticky každému se jednou za čas stane, že zapomene, kam si položil například klíče či peněženku. V horších situacích může dokonce dané předměty ztratit. Tomu lze předcházet s pomocí lokalizačního přívěsku Apple AirTag, který je napojený na síť služby Najít, díky čemuž jej lze rychle a jednoduše lokalizovat prostřednictvím aplikace či internetu. Při ztrátě lze na mapě vidět jeho poslední poloha. Důležitou funkcí je také precizní vyhledávání. U něj dochází k využití ultraširokopásmového čipu U1, díky čemuž jde AirTag za pomoci kompatibilního iPhonu (iPhone 11 a novější) vyhledat s neuvěřitelnou přesností.

Software totiž v takovém případě dokáže uživatele nasměrovat přímo k přívěsku. AirTag navíc nemusí sloužit jen pro hledání klíčů či peněženky – uschovat jej totiž lze prakticky kamkoliv. Pokud plánujete jablečný lokalizační přívěsek darovat více lidem, pak se také nabízí cenově výhodnější balení Apple AirTag 4 kusy.

Apple AirTag zakoupíte zde

Do 5000 Kč

Chytrý reproduktor HomePod mini

Základem chytré domácnosti je chytrý domácí asistent neboli HomePod mini. Přestože na první pohled se jedná o drobný reproduktor, tak naopak svým kvalitním zvukem a rozsáhlými funkcemi dokáže příjemně překvapit. Jeho největší výhodou je přítomnost hlasové asistentky Siri pro jednoduché hlasové ovládání. Zároveň funguje jako takzvané domácí centrum (s podporou nového protokolu Thread), díky čemuž dokáže řídit celou chytrou domácnost i ve chvíli, kdy jsou její obyvatelé klidně přes půl světa daleko. Aby toho nebylo málo, HomePod mini je navíc k dostání v hned několika barevných provedeních. Stačí tedy vybrat ten, který nejlépe zapadne do konkrétní domácnosti.

HomePod mini zakoupíte zde

Elegantní bezdrátová nabíječka

Skvělým dárkem je také elegantní bezdrátová nabíječka Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1. Ta nejen že dokáže nabíjet až tři Apple zařízení zároveň, ale zároveň plní i estetickou funkci, kdy skvěle doplňuje pracovní prostor. Tento model konkrétně dokáže najednou nabíjet iPhone, Apple Watch a sluchátka AirPods. Nejedná se však o úplně obyčejný model. Podporuje totiž rychlonabíjení pro Apple Watch a k nabíjení iPhonů dokáže využít novou technologii MagSafe pro ještě rychlejší nabíjení. I přesto lze ale použít jakékoliv zařízení podporující bezdrátové nabíjení přes standard Qi.

Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1 zakoupíte zde

Fotogalerie #5 Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1 3 Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1 2 Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1 1 Vstoupit do galerie

AirPods 3. generace

Bezdrátová sluchátka jsou obrovským trendem. Přinášejí totiž bezkonkurenční komfort – jednoduše je stačí vytáhnout z nabíjecího pouzdra, nasadit do uší a rázem se pustit do poslechu oblíbené muziky či podcastů. Mezi jablíčkáři se největší popularitě těší Apple AirPods. Ta jsou skvěle provázána se zbytkem jablečného ekosystému, díky čemuž se dokážou snadno přepojovat mezi jednotlivými Apple produkty. Navíc potěší svým minimalistickým designem, kvalitním zvukem a adaptivní ekvalizací zvuku, kdy se zvuk přizpůsobí tvaru ucha konkrétního uživatele. Samozřejmostí je pak také odolnost vůči potu.

AirPods 3. generace zakoupíte zde

Nad 5000 Kč

Domácí NAS QNAP TS-233

Zálohování dat je nesmírně důležitou činností, kterou dokáže znatelně usnadnit kvalitní chytré datové úložiště. Jasným adeptem pro domácnosti je model QNAP TS-233, který disponuje skvělým výkonem a dvěma pozicemi pro pevné disky. NAS jako takový je primárně určen pro již zmiňované zálohování dat, a to rovnou ze všech zařízení v celé domácnosti. V případě jablečných počítačů si jen stačí nastavit nativní Time Machine a je prakticky hotovo. Následně už proces probíhá automaticky na pozadí.

Fotogalerie #7 qnap ts-233 design 1 qnap ts-233 design 5 qnap ts-233 design 6 qnap ts-233 design 4 qnap ts-233 design 3 qnap ts-233 design 2 qnap ts-233 xbox series s QNAP TS-233 ve srovnání s Xbox Series S Vstoupit do galerie

U toho to ale ještě nekončí. Moderní NAS jako TS-233 nabízí řadu dalších funkcí, kdy dokáže posloužit například pro vytvoření kompletní galerie fotek a videí na vlastní platformě, zabezpečení dat a jejich synchronizaci a mnoho dalších. Prakticky si tak může každý vytvořit svou vlastní cloudovou službu s řadou skvělých možností.

QNAP TS-233 zakoupíte zde

Apple Watch Series 8

Chytré hodinky Apple Watch Series 8 jsou skvělým parťákem pro usnadnění a zpříjemnění každodenního života. Jedná se totiž o prodlouženou ruku iPhonu, kdy uživateli konkrétně zobrazí všechny příchozí notifikace a zprávy, aniž by byla potřeba telefon vůbec vytahovat z kapsy či tašky. Stejně tak si poradí s měřením fyzických aktivit nebo zdravotních dat, konkrétně tedy měří srdeční tep, EKG, saturaci kyslíku v krvi, spánek, hluk v okolí, VO2 Max pro určení fyzičky a mnoho dalších. Nechybí jim ani funkce pro detekci pádu či detekci autonahody, podle čehož následně dokážou přivolat pomoc.

Fotogalerie #8 Apple Watch Series 8 1 Apple Watch Series 8 12 Apple Watch Series 8 0 Apple Watch Series 8 7 Apple Watch Series 8 6 Apple Watch Series 8 11 Vstoupit do galerie

Právě tyto vlastnosti dělají z Apple Watch krále na poli chytrých hodinek. Samozřejmostí je také jejich skvělá provázanost v rámci celého jablečné ekosystému, především tedy s telefony Apple iPhone, kdy se obě zařízení perfektně doplňují.

Apple Watch Series 8 zakoupíte zde

Herní konzole Xbox Series X

Většina mužů chce jednou za čas vypnout a užít si chvíli gamingu. Pro větší část hráčů je proto nejlepším řešením herní konzole, která vyjde podstatně levněji než sestavení herního počítače. A právě v tomto ohledu se jako ideální kandidát nabízí Xbox Series X. Jedná se o momentálně nejvýkonnější konzoli současné generace, která nabízí výkon 12 teraflopů. Díky tomu si hravě poradí s hraním her v rozlišení až 4K při 120 snímcích za sekundu. Důležitou roli taktéž hraje efektivní chlazení, rozsáhlé 1TB SSD úložiště a podpora pro ray-tracing. Xbox Series X se navíc skvěle kombinuje s předplatným Xbox Game Pass Ultimate, které hráči odemyká přístup k více než stovce takzvaných AAA titulů.

Xbox Series X zakoupíte zde