Apple prozradil, kdy budou o letošních Vánocích nedostupné aktualizace aplikací

Patříte-li mezi vývojáře aplikací či aktivní uživatele App Storu a potažmo Apple produktů jako takových, zbystřete. Apple totiž před chvílí oznámil, kdy proběhne jeho tradiční vánoční odstávka portálu iTunes Connect, který umožňuje vývojářům právě pracovat s aplikacemi a to i ve formě přidávání softwarových updatů. Ta jako v uplynulých dnech proběhne od 23. do 27. prosince a týkat se bude jak vydavatelů iBooks, tak aplikací v iOS App Storu i macOS App Storu.

Pro běžné jablíčkáře znamená odstávka výše uvedených služeb víceméně jediné – v období od 23. do 27. prosince nebudou v App Storech vycházet updaty aplikací či se v něm objevovat aplikace zcela nové. Kromě toho nebudou v App Storu přibývat například různé vánoční slevy, nicméně nebudou z něj ani mizet. Pokud by se vývojář přeci jen rozhodl cenu aplikace jakkoliv změnit, aplikace se zablokuje a až do 28. prosince jí nebude možné stáhnout. Pokud by se pak v některé aplikaci objevila mezi 23. až 27. prosincem chyba, která by znemožňovala její využívání, i pro ní platí to, že jí budou moci vývojáři skrze softwarový update opravit nejdříve 28. prosince. Je pro ně tedy klíčové, aby vše šlapalo tak jak má. Ostatně, právě přes svátky zažívá App Store největší žně a to nejen díky nejrůznějším slevovým akcím, ale taktéž tomu, že jsou jablíčkáři v pohodlí domova a utrácí za digitální obsah, na který neměli přes rok čas.

Jak už bylo zmíněno výše, vánoční odstávka iTunes Connect se stala již jakousi tradicí, jelikož k ní Apple přistupuje rok co rok a to i ve stejném termínu – tedy od 23. do 27. prosince. Stejně jako každý rok se dá rovněž očekávat, že po znovuspuštění této služby bude App Store doslova zahlcen updaty, které vývojáři v tomto období vytvoří. Nezbývá než doufat, že se v těchto dnech nestane v žádné důležité aplikaci žádná velká chyba a nevyřadí ji z provozu. Oprava by byla víceméně nemožná.