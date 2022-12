5 tipů ve Spotlightu z iPadOS 16, o kterých byste měli vědět

Spotlight je nedílnou součástí nejen iPadu, ale i Macu a iPhonu. Funguje prakticky jako lokální vyhledávač Google, který se však nachází přímo v systému. Je pravdou, že toho Spotlight umí opravdu mnoho, Apple se jej každopádně neustále snaží vylepšovat a přicházet s novými funkcemi, které jednoduše stojí za to. Hned několika novinek jsme se ve Spotlightu dočkali také v rámci iPadOS 16 a v tomto článku se na 5 z nich společně podíváme, abyste je mohli začít ihned využívat.

Spotlight v iPadOS 16 je nyní schopen u některých výsledků zobrazit rozsáhlé podrobnosti. Samotný Apple uvádí, že je tato vychytávka k dispozici u kontaktů, sportovních událostí, podniků, letů a dalších výsledků, osobně se mi ji však podařilo otestovat pouze v rámci kontaktů a nikde jinde. Pokud byste si chtěli podroné výsledky o kontaktu zobrazit, tak stačí, abyste jeho jméno vepsali do Spotlightu, a poté na něj klepněte. Následně už si můžete zobrazit rychlé akce pro zavolání a napsání zprávy, aktuální polohu, poslední zprávy, sdílené odkazy a mnoho dalšího.

Pokaždé, když na iPadu spustíte Spotlight, tak se vám zobrazí hned několik návrhů. Tyto návrhy jsou zobrazovány inteligentně podle toho, co byste aktuálně mohli potřebovat. Apple se v iPadOS 16 zaměřil také na vylepšení těchto návrhů, které jsou ještě o něco přesnější, kromě toho si ale můžete o mnoho jednodušeji nechat zobrazit nedávná vyhledávání. Díky tomu se rychleji dostanete ke stejnému obsahu, který jste vyhledávali.

Vyhledávání obrázků

Dost možná víte o tom, že Spotlight dokáže vyhledávat a analyzovat obrázky, díky čemuž zjistí, co se na nich nachází. To znamená, že pokud vyhledáte například slovo „pes“, tak se mimo jiné zobrazí fotografie a obrázky, na kterých se nachází pes. Doposud však tohle vyhledávání ale fungovalo pouze v rámci nativní aplikace Fotky, což se s příchodem iPadOS 16 mění. Nově se tak mezi výsledky zobrazí také fotky z jiných aplikací, a to konkrétně ze Zpráv, Poznámek a Souborů, což se v nejednom případě může hodit.