Apple postupně dělá z iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro a uživatelé to tak chtějí

Je až neuvěřitlené, jak se z dříve sebejisté, někdy až namyšlené společnosti stává loutka v rukou uživatelů. Pamatuji si, jak jeden uživatel psal Stevu Jobsovi mail, ve kterém si stěžoval, že není na prvním iPhone možné změnit pozadí domovské obrazovky na jiné než černé (nebavíme se o lockscreenu). Steve měl čas od času ve zvyku lidem odepisovat a tomuto člověku odepsal tak, že vlastně uživatel uznal, že místo fotky své rodiny je lepší mít na pozadí černou barvu. Ta stejná společnost o pár let později představila iPhone 14 Pro, který má tři, slovy skutečně tři novinky oproti předchůdci a to je Dynamic Island, 48Mpix fotoaparát a Always-on display.

Abyste mohli fotit do 48 Mpix, museli jste si tuto funkci zapnout v nastavení telefonu, protože to byla pro Apple tak zásadní novinka, že ji bohužel ani defaultně nenechal povolenou v nastaveních. Always-on jste si mohli zapnout či vypnout při nastavování nového telefonu a můžete si jej v nastaveních vypnout. Nyní, jak ukazují fotografie na stránkách Applu, bude zřejmě co nevidět možné vypnout také poslední novinku, kterou je Dynamic Island. Novinku, kterou Apple dva měsíce zpět prezentoval jako něco, co budou využívat vývojáři a co nám usnadní život, si nyní jak se zdá budeme mít také možnost zcela vypnout.

Realita je tedy taková, že můžeme iPhone 14 Pro, respektive již brzy zřejmě budeme mít tu možnost, proměnit v iPhone 13 Pro. Pokud pak vypnete všechny funkce, je otázka, k čemu byste vlastně na novinku měli přecházet. Ano, možnost volby je to, za co se historicky lidé s Windows a Androidem smáli uživatelům Applu, protože my jsme historicky nikdy příliš mnoho voleb neměli. Ovšem Apple chtěl původně Dynamic Island tlačit jako jednu z nejzásadnějších inovací a na popud uživatelů od ní pomalu ale jistě ustupuje a dává možnost volby i tam, kde by to ještě před pár lety zřejmě neudělal.