Musk šije do Applu hlava nehlava, pro Twitter je přitom jeho inzerce klíčová

Elon Musk se nikdy příliš netajil tím, že mu praktiky Applu nejsou příliš po chuti. Skvělým příkladem je ostatně jeho dlouhodobá kritika 30% provize z prodejů her a aplikací v App Store či nevpuštění Apple CarPlay do infotainmentu vozů Tesla. Ve svém „hejterském“ tažení proti Applu pak samozřejmě pokračuje i nyní v čele sociální sítě Twitter. Právě z křesla nejmocnějšího muže Twitteru je však kritika směřující na Apple do jisté míry mimo mísu a Muska ještě může hodně bolet.

Průzkumy provedené zpravodajci Washington Post v posledních několika hodinách odhalily to, že v prvním čtvrtletí letošního roku byl Apple největším inzerentem na Twitteru, jelikož na něm za reklamy utratil 48 milionů dolarů, což jsou jen pro představu těžko uvěřitelná 4 % celkových příjmů Twitteru za dané čtvrtletí. Apple se tedy na plnosti jeho kasy podepsal velmi výrazným písmem. Nicméně poté, co byla akvizice Twitteru Muskem dokončena byla inzerce Applu na této sociální síti extrémním způsobem utlumena – konkrétně spadla mezitýdně o dobrou polovinu. Včera pak Musk prohlásil dokonce to, že Apple již na Twitteru takřka neinzeruje a je tedy jasné, že peníze od něj do společnosti neproudí, což pro ní může být v konečném důsledku problém. Pokud by totiž Apple teoreticky držel v každém čtvrtletí stejnou frekvenci reklam v ceně zhruba 50 milionů dolarů, znamenalo by to pro Twitter ročně – 200 milionů dolarů, což už by určitě pocítil. Je proto otázkou, zda by nebylo pro Muska v tuto chvíli lepší zakopat s Applem válečnou sekyru a alespoň na poli inzerce se snažit Twitter stabilizovat.