iPhony 15 (Pro) se stanou mistry focení i za horších světelných podmínek

Fotoschopnosti iPhonů se v příštím roce opět výrazně posunou. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného asijského portálu Nikkei, kterým se podařil zjistit velmi zajímavý detail ohledně širokoúhlého fotoaparátu iPhonů 15 Pro a zřejmě i modelů 15. A že je na co se těšit.

Zdroje Nikkei tvrdí konkrétně to, že se Applu podařilo na dodávkách snímače pro širokoúhlé objektivy iPhonů 15 (Pro) domluvit konkrétně se Sony, které mu má dodat nejnovější a tedy i nejmodernější obrazové snímače, které má v současnosti k dispozici. Ty mají úchvatné technické specifikace, které se dají v krátkosti shrnout tak, že je takřka jedno, za jakého světla fotíte, jelikož si snímač dokáže poradit jak s podexponováním, tak i přeexponováním. Jinými slovy, fotky by měly být hezké, ostré a plné detailů i v případě, že budete fotit proti silnému světlu a stejně tak i v šeru. Velkého progresu bychom si pak měli v tomto směru všimnout hlavně při focení obličejů, které by měly být výrazně detailnější než je tomu nyní a to právě díky lepším snímačům.

Ačkoliv toho Nikkei již více o novinkách neoznámil, z dřívějších úniků víme například to, že se u nich počítá s periskopickými teleobjektivy, díky kterým bychom se měli dočkat výrazně většího optického zoomu při zachování plné kvality. Co se pak týče výkonu, o ten se má v řadě Pro starat 3nm čipset Apple A17 doplněný o superrychlou RAM paměť. Chybět nemá ale ani třeba USB-C port, větší baterie a samozřejmě nový design. Zkrátka a dobře, je na co se těšit.