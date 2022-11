Jedna z největších novinek iPhonů 15 Pro s předstihem potvrzena

Přestože nás od představení nové generace iPhonů dělí ještě takřka tři čtvrtě roku, pravdou je, že už o nich víme relativně dost. Díky celé řadě úniků totiž máme víceméně jasno o designu, klíčových vlastnostech fotoaparátu nebo třeba zpracování bočních tlačítek. Právě jejich změnu pak před pár hodinami víceméně potvrdil jeden z dodavatelů Applu zabývající se haptickými ovladači pro Taptic Engine v iPhonech.

Analytické společnosti Barclays se podařilo zjistit, že dodavatel čipů zajišťujících chod Taptic Engine Cirrus Logic rozeslal svým akcionářům výroční dopis, ve kterém je informuje o navýšení spolupráce s dlouholetým strategickým partnerem. V dopise rovněž stojí, že příští rok uvede výrobce na trh smartphonů novou komponentu, která je úzce spjata právě s haptickými ovladači a tedy i Taptic Engine. A jelikož bylo uvedení tohoto komponentu na trh dle slov výrobce načasováno na závěrečnou část druhé poloviny příštího roku, zdá se víceméně jasné, odkud vítr vane. Právě v tomto období totiž svět očekává představení iPhonů 15 Pro a jelikož se zdá být více než nepravděpodobné, že by Apple potřeboval současný stav haptiky u iPhonů nějak zlepšovat, je víceméně jasné, že Cirrus Logic hovoří o komponentu, který bude pohánět boční tlačítka. Právě ta se totiž mají proměnit z fyzických na pevná ve stylu Home Buttonu z posledních iPhonů SE, přičemž haptická odezva je pro jejich pohodlné použití klíčová.

Pokud se Apple pro výměnu fyzických bočních tlačítek za pevná rozhodne, bude to v tomto směru suverénně největší krok, ke kterému se kdy u tlačítek odhodlal. Klíčové bude nicméně to, aby se tento upgrade absolutně nepodepsal na ovladatelnosti telefonů, čehož se právě mnozí jablíčkáři dle leaků bojí. Stlačení fyzických tlačítek je totiž ve výsledku mnohdy jedinou možností, jak zaseknutý iPhone probrat zpět k životu a fungují třeba i pro aktivaci režimu obnovení a tak podobně. O to zajímavější bude, jak si Apple v tomto směru technicky poradí.