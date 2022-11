Telemedicína je stále oblíbenějším firemním benefitem

Tisková zpráva: Zdraví a spokojení zaměstnanci jsou jedním ze základních pilířů úspěchu každé firmy. Zaměstnavatelé jim proto nabízí rozmanitou škálu zdravotních benefitů, které zaměstnancům pomáhají zvládat stres, cítit se lépe nebo být méně náchylný k nemocem. Jedním z takových benefitů je také telemedicína. Ta pomáhá firmám šetřit čas zaměstnanců i peníze a je proto vyhledávaným benefitem i v současné ekonomické situaci.

Podle studie, které vyšla v americkém časopise The Harvard Gazette, zabere průměrná návštěva lékaře 84 minut, ale pouze 20 minut trvá vlastní lékařská prohlídka nebo konzultace. Většinu času tvoří čekání, vyplňování nejrůznějších dotazníků a formulářů a jednání s administrativním personálem. K tomu se navíc musí připočíst doba strávená na cestě. Ročně tak zaměstnanci stráví u lékaře několik desítek hodin, což má pro ně i pro firmu značné ekonomické následky.

Je to ale právě telemedicína, která dokáže zefektivnit návštěvy u lékaře a zaměstnancům ušetřit čas strávený v čekárnách lékařů. Až 30% osobních návštěv u lékaře totiž není nutných a potřebné záležitosti je možné vyřídit i na dálku přes zabezpečený videohovor nebo chat. „Zaměstnavatelé si toto čím dál více uvědomují a i v současné situaci, kdy nejedna firma čelí nutnosti revidovat náklady, ponechávají telemedicínu mezi aktivními benefity,“ říká Jiří Pecina, majitel a ředitel společnosti MEDDI hub a.s.

Telemedicína šetří čas firmám, zaměstnancům i lékařům

Společnost MEDDI hub a.s., která stojí za vývojem platformy MEDDI, nabízí možnost snadné, efektivní, dostupné a bezpečné komunikace mezi lékaři a pacienty. Její unikátní digitální aplikace MEDDI app propojuje lékaře a pacienty a umožňuje tak konzultace zdravotního stavu na dálku. Lékař může s pacientem kdykoliv konzultovat jeho zdravotní problém, posoudit zranění či jiný zdravotní problém na základě zaslaných fotografií či videa, doporučit vhodný léčebný postup, vystavit e-Recept, sdělit laboratorní výsledky, nebo poradit s volbou vhodného specialisty.

Lékařům naopak aplikace umožňuje sledování zdravotního stavu pacienta i mimo ordinaci a omezuje neustálé vyzvánění telefonu v ambulancích. Součástí aplikace je také absolutní novinka MEDDI Bio-Scan, která dokáže uživateli přes kameru ve smartphonu změřit pět úrovní duševního stresu, tepovou a dechovou frekvenci, krevní tlak i obsah kyslíku v krvi.

Aplikace vyvinutá na míru firmám

Podle Jiřího Peciny je aplikace velmi často upravena přímo na míru jednotlivým firmám, a to včetně unikátního názvu či loga. „Naši klienti, mezi které patří například společnost Veolia, Pfizer, VISA nebo Pražská teplárenská, oceňují hlavně to, že jejich zaměstnanci jsou s našimi lékaři propojeni během velmi krátkého času, v současné době je to průměrně 6 minut. Pozitivně vnímají také to, že naše služba funguje po celé České republice, ne pouze ve velkých městech. Do aplikace si navíc uživatelé mohou přidávat i své rodinné příslušníky, což podporuje pozitivní vnímání zaměstnavatele mezi zaměstnanci,“ vysvětluje Jiří Pecina.

Jak vyplývá z dat partnerských společností, firmám, které MEDDI app zavedly, poklesla nemocnost v průměru až o 25 % a podařilo se jim ušetřit až 732 dní práceneschopnosti. „Naším cílem je, aby náš produkt opravdu fungoval. Pokud dáváme zaměstnancům jako benefit smart mobily či tablety, proč jim zároveň neumožnit využívat je na rozumné věci,“ říká Jiří Pecina.

Zavádění aplikace MEDDI do firemního prostředí probíhá ideálně za použití krátkého, ale intenzivního osobního zaškolení každého zaměstnance. „Je pro nás nesmírné důležité, aby každý zaměstnanec věděl, jak postupovat v situaci, kdy on nebo jeho rodina potřebují lékařskou pomoc. Tam, kde není možné udělat osobní školení, funguje velmi dobře kombinace webinářů a jasných video návodů s kompletní instruktáží,“ doplňuje ředitel společnosti MEDDI hub.

V současné době je v České republice a na Slovensku zaregistrovaných přes 240 tisíc pacientů, do aplikace je zapojeno více než 5 000 lékařů a 150 firem. Aplikaci využívají také klienti na Slovensku, v Maďarsku nebo v Latinské Americe a chystá se její rozšíření i na další evropské trhy.