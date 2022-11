5 tipů ve Freeform z iPadOS 16.2, které by se vám mohly hodit

Jednou z obrovských novinek, kterou Apple představil v rámci všech nejnovějších operačních systémů, je aplikace Freeform. Tato aplikace konkrétně slouží jakožto jakási digitální tabule, do které můžete nejen kreslit, ale také přidávat obrázky, text, dokumenty, soubory, tvary a mnoho dalšího. Největším kouzlem této aplikace je samozřejmě možnost spolupráce s ostatními uživateli. Freeform každopádně nevyšel v rámci prvních verzí iOS a iPadOS 16 a macOS Ventura, jelikož jej Apple nestihl dokončit. Konkrétně se dočkáme v aktualizacích iOS a iPadOS 16.2 a v macOS Ventura 13.1, které jsou již nyní ve fázi beta testování a vyjdou již za pár týdnů. Pojďme se mezitím společně podívat na 5 tipů ve Freeform z iPadOS 16.2, které by se vám v budoucno mohly hodit.

Jak už jsem zmínil, tak největším kouzlem aplikace Freeform je to, že v ní můžete v reálném čase spolupracovat s ostatními uživateli. Ve výchozím nastavení je zvoleno, že všichni, které ke spolupráci na určité tabuli pozvete, mohou automaticky provádět úpravy. To se v některých případech nemusí úplně hodit, pokud chcete tabuli pouze někomu ukázat. Naštěstí lze ale oprávnění změnit – stačí, abyste v tabuli vpravo nahoře klepnuli na ikonu sdílení, kde pak pod názvem tabule stiskněte tlačítko s oprávněními, ve výchozím nastavení Upravovat můžou jen pozvaní > . Následně už lze nastavit, kdo bude mít k tabuli přístup, jaká budou mít další uživatelé oprávnění a další.

Export do PDF

Chtěli byste nějakou tabuli celou exportovat do PDF, abyste si ji následně mohli třeba vytisknout, anebo kamkoliv poslat dál? I na tohle Apple myslel a možnost exportu tabule do PDF do aplikace Freeform skutečně přidal. Pokud byste tedy chtěli PDF z tabule získat, tak se do ní prvně přesuňte, a poté v levém horním rohu klepněte na její název se šipkou. Objeví se menu, kde stiskněte možnost Exportovat jako PDF, a poté už si zvolte, zdali chcete soubor sdílet v nějaké aplikaci, anebo třeba uložit do Souborů.