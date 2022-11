Recenze nabíjecích kabelů pro Apple Watch od Swissten: Levná náhrada originálu [+soutěž]

Bez Apple Watch si mnoho z nás nedokáže představit každý den fungovat. Jedná se o praktického společníka, který umí výrazně zjednodušit život. Pokud si jablečné hodinky pořídíte, dostanete k nim nabíjecí kabel, aktuálně už s USB-C na jedné straně a kolébkou na straně druhé. Pokud ale často cestujete, popřípadě pokud potřebujete zkrátka Apple Watch dobíjet i jinde, než jenom doma, tak přenášení nabíjecího kabelu rozhodně není ideálním řešením. Pořídit si tak můžete další originální nabíjecí kabel, který však vychází na 890 Kč, což je dost. Přesně proto vznikly různé levnější alternativy, například ty od Swisstenu, na které se podíváme v této recenzi.

Oficiální specifikace

Swissten konkrétně nabízí hned tři typy nabíjecích kabelů pro Apple Watch. Prvním z nich je klasický USB-A nabíjecí kabel, druhý nabídne USB-C a třetí má taktéž USB-C, kromě nabíjecí kolébky však nabízí ještě Lightning konektor, kterým nabijete také iPhone. Všechny tyto nabíjecí kabely poskytnou pro Apple Watch maximální nabíjecí výkon 3 watty, poslední zmíněný kabel pak dokáže Lightningu poskytnou nabíjecí výkon 5 wattů. Všechny nabíjecí kabely jsou konkrétně vhodné pro všechny Apple Watch od nulté generace, až po Series 7. Cena varianty s USB-A je 349 Kč, varianta s USB-C vychází na 379 Kč a kabel s USB-C a Lightningem vyjde na 399 Kč. O všechny tyto kabely si můžete zasoutěžit (viz další část recenze), a pokud se na vás neusměje štěstí, můžete si je pořídit s až 20% slevou.

Balení

Všechny nabíjecí kabely pro Apple Watch od Swisstenu jsou zabaleny totožně. Těšit se tedy můžete na tradiční bílo-červenou krabičku, na které se zepředu nachází vyobrazený samotný produkt, společně se základními informacemi. Na zadní straně pak najdete návod k použití, takže se uvnitř krabičky nenachází žádný zbytečný papír navíc. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout pytlíček, ve kterém už se samotný nabíjecí kabel schovává. Stačí ho vytáhnout a ihned začít používat.

Zpracování

Co se týče zpracování, tak to se snaží co nejvíce přiblížit originálnímu kabelu od Applu. Barva je tedy kompletně bílá, na USB-A či USB-C konektoru pak najdete branding Swissten. Naprosto skvělý je pak přímo na kabelu připevněný suchý zip, který můžete využít k jednoduchému smotání a zajištění přebytečné délky kabelu. Tento suchý zip má také bílou barvu a na sobě branding Swissten. Samotná nabíjecí kolébka je samozřejmě plastová a na dotek i pohled je naprosto stejná, jako ta originální. Kabel je pak na originálním nabíjecím kabelu trošku více gumovější, každopádně to rozhodně není nějaká zvláštní výhoda. Délka všech tří kabelů je 1,2 metru s tím, že kabel s Lightningem a nabíjecí kolébkou je rozdělen na dvě části zhruba 10 centimetrů před zakončením. Rozdvojení je pak zajištěno v malém plastovém obalu, který na sobě nese taktéž branding Swissten a nijak nepřekáží.

Osobní zkušenost

Kabely pro nabíjení Apple Watch od Swisstenu jsem využíval zhruba dva týdny a postupně jsem je střídal. Z hlediska osobní zkušenosti mohu říct, že se hodinky s využitím nabíjecích kabelů Swissten nabíjí o něco pomaleji, než s využitím originálního řešení. Pokud ale nabíjíte Apple Watch přes noc, stejně jako já, tak vás tohle rozhodně trápit nebude. Co mi však naopak trošku vadí je o něco menší síla magnetu nabíjecí kolébky, což může způsobit, že Apple Watch z počátku, než si zvyknete, jednoduše neumístíte úplně správně a nebude tak docházet k nabíjení. Je ale nutné myslet na to, že se jedná o kabely, které jsou o více než polovinu levnější, takže si myslím, že jim tohle určitě mohu odpustit. Jinak jsem s nabíjením Apple Watch Series 4 neměl žádný problém, nedocházelo k výpadkům, zahřívání či jakýmkoliv jiným problémům.

Závěr

V případě, že hledáte levnou náhradu nabíjecích kabelů pro Apple Watch, jelikož například často cestujete nebo pendlujete mezi více různými místy, tak si myslím, že je řešení od Swisstenu velmi zajímavé. Recenzované nabíjecí kabely jsou zpracovány velmi kvalitně a prakticky nemáte šanci je rozeznat od originálu, tedy až na pár drobností. Navíc s kabelem dostanete také suchý zip, který lze využít ke smotání přebytečného kabelu. Lehkou nevýhodou je pak o trošku nižší síla magnetu nabíjecí kolébky, každopádně se to za nižší než poloviční cenu dá odpustit. Při nákupu nezapomeňte využít slevové kódy, které přikládám níže – pořídíte s nimi levněji nejen tyto nabíjecí kabely, ale veškerý sortiment značky Swissten.

