Recenze Swissten Tripod Pro: Skvělý hybrid stativu a selfie tyče

iPhony v dnešní době dokáží pořizovat fotografie a videa v kvalitě, o které se nám ještě před pár lety ani nesnilo. V mnohých případech dokonce máme problém rozeznat, zdali je konkrétní snímek či záznam pořízený právě chytrým telefonem, anebo profesionální zrcadlovkou, byť tyto dva tábory zkrátka nelze srovnávat. Pokud každopádně i vy máte jeden z novějších iPhonů a rádi s ním fotíte, tak už jste dost možná někdy přemýšleli o tom, že byste si pořídili nějaký stativ, který dokáže při focení v mnoha situacích pomoci. Otázkou však zůstává, jaký vybrat?

Mobilních stativů existuje opravdu mnoho – pořídit můžete naprosto obyčejný za pár korun z čínského tržiště, anebo můžete sáhnout po nějakém lepším a profesionálnějším. Zatímco ty obyčejné slouží opravdu pouze k uchycení zařízení, ty lepší už mohou nabízet všemožné funkce navíc, společně s lepším zpracováním. Před nějakou dobou se mi do rukou dostal stativ Swissten Tripod Pro, který bych rozhodně zařadil do kategorie těch lepších a propracovanější. Pojďme se na něj společně podívat v této recenzi.

Oficiální specifikace

Jak už to bývá v našich recenzích zvykem, pojďme se prvně podívat na oficiální specifikace recenzovaného produktu. Hned na začátek je důležité zmínit, že Swissten Tripod Pro není obyčejný stativ, ale hybrid mezi stativem a selfie tyčí, který je navíc teleskopický, z čehož plyne jeho propracovanost a přidaná hodnota. Délka vysunutí je až 63,5 centimetru s tím, že stativ disponuje také 1/4″ závitem, na který lze umístit třeba GoPro, anebo prakticky jakékoliv jiné zařízení či příslušenství, které tento závit využívá. Nesmím zapomenout na další přednost v podobě odnímatelné Bluetooth spouště, pomocí které zachytíte snímek odkudkoliv. Váha tohoto stativu je 157 gramů s tím, že jej lze zatížit maximálně 1 kilogramem. Co se týče ceny, tak ta je nastavena na 599 korun, každopádně díky slevovému kódu, který najdete níže, ji můžete zakoupit s až 15% slevou jen za 509 korun.

Balení

Swissten Tripod Pro je zabalen v typické bíločervené krabici, na které se zepředu nachází vyobrazený stativ, společně se základními informacemi a specifikacemi. Na boční straně se nachází stativ v akci s tím, že vzadu najdete návod k použití, společně s podrobnějšími specifikacemi. Po otevření krabice z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které už se nachází samotný stativ. Součástí balení je pak ještě miniaturní návod, kde se dozvíte více informací o tom, jak lze spárovat spoušť stativu s iPhonem či jiným chytrým telefonem.

Zpracování

Z hlediska zpracování jsem stativem Swissten Tripod Pro mile překvapen a rozhodně je tady o čem mluvit. Opět se totiž jedná o produkt, při jehož vývoji někdo přemýšlel a nabízí tak spoustu skvělých vychytávek a možností využití, o kterých si každopádně řekneme v dalším odstavci. Celkově je stativ zpracován z černého a odolného plastu, díky čemuž působí v ruce pevně a robustně. Pokud půjdeme zespod, tak se zde nachází tři nohy stativu, které v zaklapnuté podobě slouží právě jako rukojeť, avšak pokud je roztáhnete, tak slouží jako nohy, na jejichž konci se nachází protiskluzová guma. Nad rukojetí, potažmo nožičkami, se nachází zmíněné tlačítko ve formě Bluetooth spouště, které klasicky drží v těle stativu, ale lehce jej můžete odepnout a kamkoliv vzít. V tomto tlačítku se nachází předinstalovaná vyměnitelná baterie CR1632, před prvním využitím však musíte sejmout ochrannou fólii, která brání ve spojení.

Pokud se podíváme nad spoušť, tak si všimneme klasických prvků stativu. Nechybí tedy utahovací mechanismus pro určení horizontálního náklonu, na kterém se nachází samotná čelist pro uchycení mobilního telefonu. Tato čelist je otočná, takže na ni můžete telefon jednoduše po připnutí otočit na výšku, anebo na šířku. Co se pak týče otáčení doleva a doprava, tak není třeba nic povolovat a pouze rukou otočit samotnou horní část. Pokud každopádně čelist odtáhnete, otočíte a složíte dolů, tak na vás vykoukne již zmíněný 1/4″ závit, který můžete využít k připnutí GoPro kamery či jiného příslušenství. Samotná horní část je pak teleskopická, takže ji můžete tažením vytáhnout směrem nahoru, a to v rozmezí od 21,5 centimetru do 64 centimetrů.

Osobní zkušenost

Swissten Tripod Pro jsem testoval po dobu pár týdnů, kdy jsem jej vzal na občasné procházky a zkrátka všude tam, kde mohl být zapotřebí. Perfektní na něm je, že je opravdu velmi skladný, takže jej stačí složit, hodit do batohu a je hotovo. Kdykoliv je potom potřeba, tak ho vezmete buď do ruky, anebo roztáhnete nožky a položíte na potřebné místo, a můžete začít fotit. Vzhledem k tomu, že je stativ teleskopický, tak ho můžete pořádně natáhnout, což se hodí především při focení selfie fotek. Pokud byste jej ale reálně chtěli využít jako stativ, potažmo trojnožku, tak s nějak extra velkým vysunováním nepočítejte, jelikož čím výš jej vytáhnete, tak tím je horší stabilita. Každopádně, pokud se ocitnete v krizové situaci, kdy bude potřeba v režimu trojnožky opravdu využít maximální výšku, můžete na nožky položit například kameny či cokoliv těžšího, což zajistí, že nedojde ke zhroucení stativu.

Pochválit musím rozhodně také již zmíněné tlačítko, které slouží jakožto Bluetooth spoušť. To stačí jednoduše spárovat s vaším chytrým telefonem – stačí ho tři sekundy podržet, a poté v nastavení spárovat – a následně už stačí přejít do aplikace Fotoaparát, kde stisknutím pořídíte fotku. Vzhledem k tomu, že je tlačítko odnímatelné od těla, tak ho můžete při focení vzít s sebou a na dálku pořídit snímek, což zase využijete hlavně při focení skupinových fotografií. Zároveň se mi líbí, že je se stativem opravdu jednoduchá manipulace, takže ať už potřebujete změnit náklon či otočení, vše provedete velmi rychle a bez jakýchkoliv problémů. Jak už jsem zmínil výše, jedná se prostě o produkt, u kterého opravdu někdo přemýšlel.

Závěr

V případě, že byste si k vašemu iPhonu či jinému chytrému telefonu chtěli pořídit nějaký stativ, popřípadě naopak selfie tyč, tak si myslím, že jste nyní narazili na to pravé ořechové. Swissten Tripod Pro je totiž hybridem mezi stativem a selfie tyčí, takže bez problémů zastává obě dvě tyto funkce. Je velmi kvalitně zpracovaný a nabízí hned několik přidaných hodnot, například v podobě spouště, kterou lze využít i na dálku, anebo jednoduché manipulace. Z vlastní zkušenosti vám tedy Swissten Tripod Pro mohu doporučit, a pokud se rozhodnete pro jeho koupi, nezapomeňte využít slevové kódy, které přikládám níže – stativ tak pořídíte výrazně levněji.

