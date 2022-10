Recenze batohu Swissten: Perfektní společník pro přenos MacBooku a hromady dalších věcí

MacBooky, především tedy ty novější, lze považovat za přenosné strojovny, které vám kdykoliv a kdekoliv poskytnou maximální možný výkon. Díky tomu nemusíte pracovat pouze doma či v kanceláři, ale klidně i na dovolené či na cestách – zkrátka a jednoduše tzv. „za pochodu“. Ať už svůj MacBook či jakýkoliv jiný notebook nebo laptop přenášíte kamkoliv, tak byste měli zajistit, aby nedošlo k jeho poškození, a zároveň si zaručit pohodlnost. Využít samozřejmě může klasické brašny, do kterých vleze MacBook a pár příslušenství, každopádně pokud občas potřebujete přenést větší obnos věcí, například také nabíječku s dalšími kabely, společně s jídlem a čímkoliv jiným, tak už zkrátka musíte sáhnout po batohu.

Existuje opravdu nespočet batohů, po kterých můžete sáhnout. Mnoho lidí vsází na naprosto obyčejné batohy, které produktům uvnitř nezajistí prakticky žádnou ochranu, navíc k tomu nemusí vypadat úplně vábně. Osobně již po dobu několika dlouhých týdnů testuji speciální batoh od značky Swissten, který je určen nejen pro přenos MacBooku či laptopu, ale samozřejmě také mnoha dalších věcí – a nutno zmínit, že se jich tam vleze opravdu hodně. Po několika týdnech testování jsem se tedy rozhodl konečně sepsat tuto recenzi, ve které si na batoh od Swisstenu podíváme podrobněji.

Oficiální specifikace

Jak už to v našich recenzích bývá zvykem, tak samozřejmě začneme oficiálními specifikacemi batohu, které je rozhodně nutné zmínit, abyste si udělali obrázek. Objem batohu je 19 litrů a podle specifikací je určený až pro 15.6″ přenosné počítače. Z vlastní zkušenosti však mohu rovnou zmínit, že do něj bez problémů vleze i 16″ MacBook. Ať už tedy máte jakýkoliv MacBook, nebudete mít problém. Batoh od Swisstenu pak disponuje opravdu velkým množstvím všemožných kapes a přihrádek, díky kterým si velmi jednoduše zorganizujete veškerý obsah – kromě přenosného počítače třeba mobil, sluchátka, peněženku, platební kartu, brýle, láhev s pitím a další. O kapsách si však řekneme více v další části recenze. Zapomenout nesmím ani na vyvedený USB konektor, ke kterému lze uvnitř batohu ve speciální kapse připojit powerbanku a nabíjet tak třeba iPhone s možností jeho využívání i při nabíjení. Nechybí ani otvor pro prostrčení kabelu od sluchátek a mnoho dalšího. Cena batohu je 1 119 korun, každopádně s naší slevou, kterou najdete na konci článku, se můžete dostat na 1 019 Kč a navíc máte dopravu zdarma.

Balení

Batoh od Swisstenu je zabalen velmi jednoduše, a to v průhledném plastovém sáčku. Kromě batohu je jeho součástí také karton, na kterém se můžete dozvědět více o kompletních specifikacích a o využití tzv. oxfordské látky, která je určená mimo jiné pro sportovní využití a je tedy skutečně odolná. Mimo to však najdete v balení ještě zámeček na kód, kterým můžete recenzovaný batoh uzamknout a minimalizovat tak riziko ukradení obsahu uvnitř. Nechybí samozřejmě krátký návod, a to jak k batohu jako takovému, tak k zámku. Nic dalšího v balení nenajdete – a ve skutečnosti vlastně ani nic dalšího není třeba, co více bychom měli očekávat. Rozhodně je fajn, že není batoh balen v nějaké velké krabici, což by z důvodu velikost zapříčinilo mimo jiné složitější převoz.

Zpracování

Již výše jsem nakousl, že je batoh od Swisstenu vyhotoven z oxfordské látky, která je už na omak velmi odolná, ale zároveň příjemná. Pojďme se nyní společně podívat na všechny kapsy a přihrádky, kterými batoh disponuje – konkrétně jich můžeme zmínit hned osm. Začneme na přední straně, kde ve spodní části najdete středně velkou kapsu pro uložení drobností. Výše se pak nachází další kapsa, hned před tou hlavní. Do té vám bez problémů vlezou třeba klíče, které si navíc můžete připnout ke kroužku na provázku, propisky a další potřebné věci, navíc uvnitř najdete několik organizérů, aby vám v této kapse vše nelítalo. Hned za ní se pak nachází hlavní kapsa, do které se vleze opravdu všechno, ať už se jedná o svačinový box, velké pití, školní pomůcky, dokumenty a cokoliv dalšího. Je upřímně až k nevíře, co všechno se do na první pohled průměrně velkého batohu vleze. Při cestování mezi kanceláří a domovem jsem nikdy neměl potřebu si brát nějakou další tašku, vše jsem bez problémů uložil do batohu a mohl ihned vyrazit. Uvnitř této kapsy najdete jeden větší organizér na zadní straně, do kterého je vyveden USB kabel k připojení powerbanky a nachází se zde i otvor pro sluchátka, a dva menší vepředu. Ten horní má síťku a je na zapnutí, spodní je pak klasicky „na gumu“.

Za uchem batohu nahoře se nachází ještě jedna menší kapsa na osobní věci a drobnosti. Na jedné boční straně se nachází kapsa pro uschování dalších drobností, na druhé straně pak roztažitelná kapsa, do které vložíte bez problémů i větší pití. Vzhledem k tomu, že je tato kapsa na gumě, tak zajistí, že pořádně pití přitáhne a nedojde tak k jeho vypadnutí, jak to je často u jiných batohů. Dostáváme se k zadní části batohu, kde samozřejmě nechybí boční kapsa na přenosný počítač. Nejbezpečnější kapsa se pak nachází vzadu dole, ta má velmi nenápadné zapínání a vložit do ní můžete třeba peněženku či cokoliv jiného, u čeho nechcete riskovat ukradení. Navíc k tomu tato kapsa blokuje RFID. Poslední kapsa se pak nachází na levém popruhu batohu, do kterého se vleze třeba AirTag či další drobnosti. Zadní strana batohu je jinak polstrovaná, takže jej můžete nosit i delší dobu v různých podmínkách, nechybí na něm ani guma k připevnění na kufr pro cestování.

Osobní zkušenost

Co se týče osobní zkušenosti, tak ta je u recenzovaného batohu Swissten více než pozitivní. Upřímně jsem prakticky od konce základní školy používal po dobu několika let úplně obyčejný batoh ze sportovního obchodu, který už se po té době pomalu začal rozpadat. Z toho důvodu mi batoh Swissten přišel na recenzi opravdu v tu pravou chvíli, jelikož jsem si chtěl nějaký batoh koupit, ale nevěděl jsem, jaký vlastně chci. Prakticky hned po prvním dni nošení batohu jsem zjistil, že se jedná o to pravé ořechové, jelikož je extrémně prostorný a nabízí mnoho kapes s organizéry, díky kterým si mohu v batohu vše krásně uspořádat a vím, kde se co nachází. Zámek jsem zatím využil jen na zkoušku, každopádně pokud s batohem budete trajdat jen mezi domem a kanceláří a většinu času jej budete vozit v autě, tak samozřejmě jeho využití není třeba. Pokud bych ale šel na nějakou túru, popřípadě do velkého města, rozhodně bych zámek využil. Sice nezajistí, že vám někdo neukradne celý batoh, máte ale jistotu toho, že vám v davu lidí nebude rozepnutá kapsa a vybrán její obsah, což se samozřejmě děje na denním pořádku.

Každý den v batohu přemisťuji kromě počítače také svačinový box, společně s osobními věcmi, dalšími produkty na recenze, oblečením, tabletem, dokumenty a dalšími podobnými věcmi a prozatím ani jednou jsem nebyl zklamán. Velmi kvalitně zpracované jsou i zipy – nejedná se o ty nejlevnější a nejměkčí, naopak jsou opravdu velmi pevné a nehrozí, že by došlo k jejich „rozjetí“, a to ani v případě, že batoh pořádně narvete věcmi. Pochválit dále musím také popruhy, které jsou měkké a příjemné i na delší nošení batohu. Na spodní straně batohu se navíc nachází „nožičky“, které jednak zamezí ušpinění batohu při položení na zem, a jednat zajistí, že nedojde k potlučení věcí uvnitř. Skvělý je také vyvedený USB kabel vevnitř, ke kterému můžete připojit powerbanku. Poté už jen stačí připojit kabel k USB na pravé straně batohu a začít nabíjet libovolné zařízení. Upřímně bych velmi rád zmínil nějaké negativum, které tento batoh má, ale bohužel (tedy bohudík) prostě nemůžu žádné najít. Batoh mi opravdu neskutečně vyhovuje, i proto se stal součástí mé výbavy. Za cenu zhruba tisíc korun se podle mě jedná o dost lepší volbu, než kdybyste si pořídili nějaký o pár stovek levnější batoh kdekoliv jinde.

Závěr a sleva

V případě, že hledáte perfektní a všestranný batoh, který byste mohli využít nejen pro přenos vašeho MacBooku či jiného notebooku, ale i k přenosu jakéhokoliv dalšího vybavení či úplně jiných věcí, tak si myslím, že jste právě narazili na to pravé ořechové. Recenzovaný batoh od Swisstenu totiž naplnil veškerá má očekávání – je velmi kvalitně zpracovaný, takže nehrozí jeho poškození, samozřejmostí je osm hlavních kapes s několika organizéry. Líbí se mi smysl pro detail a velká přidaná hodnota – zkrátka při vývoji tohoto batohu konečně někdo zapojil hlavu, ať už se jedná o zámek v balení pro uzamknutí batohu, vyvedený USB kabel pro powerbanku k nabíjení vašich zařízení, otvor pro sluchátka, nožičky na spodní straně, popruh vzadu k připevnění na kufr a další. Z vlastní zkušenosti vám tak po několika týdnech využívání mohu batoh Swissten s chladnou hlavou doporučit. Pokud se pro něj rozhodnete, nezapomeňte využít slevové kódy níže, které se vztahují na všechny produkty Swissten.

