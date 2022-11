Apple chce prý koupit fotbalový klub Manchester United

Nemusíte být zrovna fotbalovými fanoušky, abyste zaregistrovali to, co se v posledních dnech děje kolem špičkového anglického fotbalového celku Manchester United. Ten totiž před pár dny oznámil ukončení spolupráce s hvězdným Cristianem Ronaldem, který týmu v poslední době spíše škodil než přinášel, a poté měli jeho američtí majitelé oznámit, že by se klubu rádi zbavili. A proč o tom píšeme na portálu věnovaném Applu? To proto, že již dva na sobě nezávislé zdroje od rána ohlásily, že se právě Apple o koupi Manchesteru United u jeho vlastníků zajímá.

Bližší informace o jednáních či o ceně v tuto chvíli nejsou bohužel známé, jelikož se zprávy točí skutečně jen kolem toho, že má Apple o Manchester United zájem a ten má být navíc poměrně vážný. Pokud by se však Applu Manchester United skutečně podařilo koupit, jednalo by se o de facto jedinou velkou technologickou společnost, která má pod svými křídly profesionální sportovní tým. Ačkoliv můžeme jen hádat, co by mohlo toto spojení Applu přinést, velmi zajímavé by bylo například to, kdyby se pres sportovce snažil Apple zpropagovat své Apple Watch či AirPods coby skvělé sportovní doplňky, popřípadě by právě díky spojení se silným sportovním brandem pustil do ještě většího vývoje sportovních doplňků. Extrémně zajímavé by ale bylo třeba i to, kdyby se skrz Manchester United dostal třeba ke spolupráci s EA, v jejíž hře FIFA je samozřejmě Manchester hratelný, a to kvůli potenciálnímu hernímu rozmachu na Apple TV. Možností je zkrátka celá řada a většina z nich více než zajímavá. Zda z koupě nakonec něco bude či nikoliv je ale zatím předčasné předpovídat.