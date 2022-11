Na iPhony dorazila obdoba legendární hry Flatout, má parádní grafiku včetně ničení aut

Pokud máte rádi automobilové závody, neměl by vám uniknout tento nový přírůstek do App Store. Do jablečného internetového obchodu totiž zavítala hra Wreckfest, která láká na automobilové závody, povedenou grafiku a nevšední destrukční model.

Dle vývojářů se máme rozhodně na co těšit. Hráč se může těšit na propracovanou možnost vylepšení vozidel. Lze například vyztužit vůz železem. Pak ale musíte počítat s nárůstem hmotnosti a s ní spojenou horší ovladatelnost vozu. Hráči si budou moct užít taktéž multiplayer, režim výzvy a kariéru. V ní budete závodit v šampionátech a vítezstvími v závodech odemykat nová vozidla a vylepšení. Pokud se podíváte na níže umístěné video, jako první vás rozhodně napadne závodní série Flatout (stejní vývojáři se nezapřou), se kterou má tento titul mnoho společného. Předně pak typ vozidel. Ve hře nenarazíte zprvu na luxusní stroje, ale plečky s rozbitými okny, které chcete zkrátka a dobře zdemolovat. Hra vypadá na první pohled opravdu parádně a rozhodně stojí za vyzkoušení. Vadou na kráse může být pro někoho relativně vysoká pořizovací cena, která v tomto případě činí 249 korun. Na druhou stranu by neměl být hráč tolik otravován reklamami a mikrotransakcemi. Vyzkoušíte tuto hru?

Hru Wreckfest můžete stáhnout zde