5 věcí, které můžete dělat v nové nativní aplikaci Freeform

Kromě toho, že lze ve Freeform vkládat různé soubory, tak zde máte také úplně volnou ruku z hlediska malování. Jednoduše si tak můžete vzít do ruky Apple Pencil a začít kreslit, co zrovna potřebujete. Stačí, abyste v horním nástrojovém panelu klepnuli nalevo na ikonu tužky, potažmo funkce anotace. Tímto se ve spodní části obrazovky objeví nástroje, které můžete pro kreslení využít. Jedná se o několik typů tužek, samozřejmě lze nastavit i barva a případně se můžete vrátit i zpět a vpřed.

Další skvělou věcí, kterou lze do tabule ve Freeform přidat, je lepící papírek. Jedná se o přesně ten papírek, který si dodnes mnoho z nás lepí třeba na ledničku, popřípadě papírek, který využíváme na Macu v rámci aplikace Lístečky. Do tohoto papírku si samozřejmě můžete cokoliv vepsat, nechybí možnost pro změnu velikosti, pozice a barvy. Pro vložení papírku stačí, abyste v horní nástrojové liště klepnuli na jeho ikonu – je druhá zleva.

Přesunutí objektu

Každý objekt, ať už se jedná o soubor, tvar, papírek, text a další, můžete jednoduše přesouvat, a to jednoduchým označením a chycením, anebo měnit jeho velikost chycením či proporce za jeden z rohů. Pokud na objekt položíte dva prsty a začnete nimi otáčet, tak můžete konkrétní objekt otočit. Ocitnou se ale můžete v situaci, kdy byste některý z objektů chtěli posunout do popředí (nebo naopak do pozadí). I tohle lze vyřešit, a to označením objektu, kde nad ním klepněte na ikonu tří teček a z v menu vyberte Do popředí nebo Do pozadí. Možností je zde k dispozici samozřejmě více.