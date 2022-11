Jedna z nejoblíbenějších softwarových klávesnic hlásí návrat na iPhony!

Zatímco někteří uživatelé nedají na nativní softwarovou klávesnici v iOS dopustit, jiní ji proklínají a raději místo ní využívají řešení třetích stran. Těch je sice v App Store spousta, pravdou však je, že jen některá lze označit vyloženě za povedená a tedy i uživatelsky oblíbená. Velmi kladné ohlasy sbírala v minulosti například klávesnice SwiftKey z dílny Microsoftu, který se jí však v říjnu letošního roku rozhodl poměrně nečekaně zaříznout. Vše je však nyní opět jinak.

Poté, co se Swiftkey dočkala v září oznámení toho, že bude o měsíc později zaříznuta, musel Microsoft odrážet spoustu tvrdé kritiky ze strany jablíčkářů, kteří tuto klávesnici milovali. Zpětná vazba byla dokonce až tak intenzivní, že redmondského giganta přiměla k tomu, aby SwiftKey do App Store navrátil a v tuto chvíli si ji tak z něj můžete opět stáhnout. Jedná se o tutéž verzi, která byla z obchodu v říjnu odstraněna, nicméně podle vyjádření viceprezidenta Microsoftu se už nyní pracuje na řadě nových funkcí, kterými SwiftKey na iPhonech vylepší. Ze zdánlivě mrtvého projektu se tedy stalo poměrně překvapivě něco, co evidentně jen tak neumře.

Popularita SwiftKey od Microsoftu je do jisté míry zdviženým prstem pro Apple, který dlouhodobě se svou softwarovou klávesnicí nepracuje a jablíčkáře tím pádem do jisté míry nutí spoléhat na řešení třetích stran. Bude proto extrémně zajímavé sledovat, jak se k celé situaci do budoucna postaví a potažmo zda si z ní vezme poučení a třeba už v iOS 17 přispěchá s klávesnicí, která bude z hlediska použitelnosti výrazně lepší.