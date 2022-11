JBL rozšiřuje nabídku slev na Black Friday! Do akce zamířily další produkty

Komerční sdělení: Pokud máte zájem o nová sluchátka, reproduktory, nebo rovnou soundbary, pak by vám rozhodně neměly uniknout současné slevy u JBL! Při příležitosti nákupního svátku Black Friday se totiž výrazně rozšiřuje nabídka zlevněných produktů, které jsou nyní k dostání za zcela bezkonkurenční ceny. Má to ale jednu podmínku. Akce platí pouze do 27 listopadu 2022. Nepropásněte proto tuto jedinečnou příležitost!

Jak už jsme zmínili výše, aktuálně se nabídka Black Friday rozšířila o další skvělé produkty. Ať už hledáte nová sluchátka či reproduktory na doma i na party, rozhodně si přijdete na své. Pojďme si proto v rychlosti projet nově zlevněné produkty.

JBL Tune 230NC TWS

Bezkonkurenčně největší pozornosti se dočkala oblíbená sluchátka JBL Tune 230NC TWS. Tento oblíbený model je jedním z nejlepších v poměru cena/výkon, který lze opsat rčením: „za málo peněz, spoustu muziky.“ Počítat proto můžete například s aktivním potlačením hluku (ANC), vysoce kvalitním zvukem, celkově 4 mikrofony pro skvělé hovory, odolností vůči vodě a potu a bezkonkurenční výdrží baterie. Na jedno nabití vám sluchátka nabídnou až 40 hodin přehrávání. V rámci Black Friday tento model pořídíte s 28% slevou. Sluchátka jsou za akční cenu k dispozici ve všech barvách (černá, modrá, růžová, písková).

JBL Vibe 200TWS

Pokud hledáte ještě něco levnějšího, zbystřete. Za akční cenu jsou k dostání sluchátka JBL Vibe 200TWS, která jsou skvělým společníkem pro každodenní poslech hudby. Skvěle kombinují parádní zvuk, až 20hodinovou výdrž baterie, odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX2 a celkový komfort. Jednoduše je stačí vytáhnout z nabíjecího pouzdra a můžete se pustit do nekonečného poslechu oblíbené muziky či podcastů. JBL Vibe 200TWS jsou totiž k dostání s neuvěřitelnou 40% slevou! Vybrat si navíc můžete z černého a bílého provedení.

JBL Live 660NC Black

Fanoušci náhlavních sluchátek by neměli přehlédnout současnou slevu na populární model JBL Live 660NC. Tato sluchátka totiž nyní pořídíte s 46% slevou! JBL Live 660NC si zakládají na vysoce kvalitních 40mm měničích, které v kombinaci s JBL Signature Sound zajišťují maximální kvalitu zvuku se zvýrazněnými basy. Jednoznačně si tak vychutnáte každou jednu skladbu. Počítat také můžete s aktivním potlačením hluku (ANC), hlasovou asistencí, až 50hodinovou výdrží baterie či vícebodovým připojením.

Dokonce nechybí ani podpora pro rychlé nabíjení. Již za 10 minut totiž získáte dostatek energie pro další 4 hodiny poslechu. V případě náhlavních sluchátek hraje nesmírně důležitou roli celkový komfort. JBL proto vsadilo na tkaninový hlavový most a měkké náušníky, které zajišťují maximální pohodlí. Součástí je navíc i tkaninové pouzdro pro ochranu a uskladnění.

JBL Charge Essential 2

Kvalitní přenosný reproduktor je základ pro každou party. Jednoznačně tak potěší sleva na Bluetooth reproduktor JBL Charge Essential 2, který v kompaktních rozměrech skrývá poměrně rozsáhlé možnosti. Kromě odvážného zvuku JBL Original Pro Sound totiž nabízí až 20 hodin výdrže, přičemž dokáže fungovat i jako powerbanka. Dochází v telefonu baterie? Jednoduše jej stačí připojit k reproduktoru a máte vystaráno. Celé to skvěle podtrhuje maximální voděodolnost třídy IPX7. Tento model se tak nezalekne ani deště či rozlitého pití, což z něj dělá skvělého parťáka na různé večírky či pro cestování. Aktuálně jej pořídíte s 14% slevou.

JBL PartyBox Encore Essential

Chcete vaše akce a večírky okořenit o pořádnou muziku? V takovém případě je skvělým řešením přenosný party reproduktor JBL PartyBox Encore Essential se skvělým 100W výkonem! Tento model mimo skvělého zvuku nabízí i světelnou show (synchronizovanou s rytmem hudby), až 6hodinovou výdrž baterie či odolnost vůči vodě třídy IPX4.

Muziku navíc můžete přehrávat z několika zdrojů. Samozřejmostí je bezdrátový standard Bluetooth, po jehož boku se ještě nabízí možnost připojení USB flashky či AUX kabelu. Dokonce nechybí ani vstup pro kabelový mikrofon, díky čemuž si můžete uspořádat vlastní karaoke party. Přenosný party reproduktor JBL PartyBox Encore Essential se v rámci pokračování akce Black Friday dočkal perfektního zlevnění – k dostání je totiž s 35% slevou!

JBL BAR 500

V rámci Black Friday do akce zavítal i povedený soundbar JBL BAR 500. Pokud hledáte spolehlivý způsob, jak oživit váš obývací pokoj kvalitní zvukem, pak je právě tohle odpovědí. Tento model si zakládá na kvalitním zvuku s výkonem 590 W v kombinaci s prostorovým zvukem Dolby Atmos a MultiBeam, technologií PureVoice pro vylepšení dialogu a 10“ bezdrátovém subwooferu. Jednoznačně také potěší zabudovaná Wi-Fi s podporou pro AirPlay, Alexa Multi-Room Music a Chromecast.

Celé to skvěle uzavírá podpora hlasových asistentů, jednoduchá kalibrace zvuku a HDMI eARC s 4K Dolby Vision. Vše lze navíc ovládat z mobilu prostřednictvím aplikace JBL One. Soudbar JBL BAR 500 nyní pořídíte s 25% slevou.

JBL Bar 9.1 True Wireless Surround

Celou nabídku báječně uzavírá ultimátní 9.1 kanálový systém JBL Bar 9.1 True Wireless Surround. Jedná se o parádní soundbar s ohromujícím 820W výkonem a technologií Dolby Atmos, který zajistí, abyste si své oblíbené filmy a pořady užili s krystalicky čistým zvukem. Naprostým základem je však 3D prostorový zvuk, který jde ruku v ruce se strhujícími basy. Tento produkt samozřejmě nemusí sloužit jen jako systém k televizi. V okamžiku se k němu můžete připojit například z telefonu prostřednictvím Bluetooth a naopak se pustit do poslechu oblbíené muziky. S tím také souvisí podpora pro Apple AirPlay 2 či Chromecast. Tento soundbar nyní pořídíte s 15% slevou.