Recenze DJI Osmo Mobile 6: Ideální stabilizátor na cesty, který potěší začátečníky i pokročilé

Kluci z DJI si řekli, že letos bych si místo dronu mohl pro změnu vyzkoušet nějaký ten gimbal a tak mi poslali to nejlepší a nejnovější, co aktuálně DJI pro mobilní telefony nabízí, tedy DJI Osmo Mobile 6. Zajímavý gimbal, který i přes svou hmotnost pouhých 300 gramů dokáže spoustu věcí a navíc vám tak nějak padne do ruky na první dobrou a to nejen díky ergonomickému tělu, ale hlavně díky tomu, že lidé v DJI skutečně přemýšlí. Celé Osmo lze složit tak, že se vám jednoduše vejde do kapsy, je kompatibilní prakticky s jakýmkoli telefonem s iOS nebo Androidem a po 90 minutách nabíjení vám dokáže sloužit až šest hodin. To zní celkem dobře, co říkáte? Tak se na něj pojďme podívat trošku blíž.

Samotný stabilizátor k vám dorazí v balení, ve kterém najdete USB-C/USB-C kabel pro nabíjení, semišový sáček pro přenášení, tripod pro postavení a také pro funkci selfie tyče a pak samozřejmě také samotný gimbal společně s magnetem pro uchycení telefonu. Vše, co potřebujete pro natáčení, je tedy v balení a vy se po stažení aplikace DJI Mimo rovnou můžete pustit do práce. Samotný gimbal se skládá do velmi malé verze, která se vám vejde do kapsy a to díky tomu, že ohnete jeho rameno a připevníte jej k tělu stabilizátoru. Ten se nabíjí pomocí USB-C, na spodní straně má klasický závit pro stativy, do kterého můžete připevnit svůj stativ nebo přiložený tripod. K ovládání slouží čtveřice tlačítek včetně spouště, která je proti ukazováčku a nechybí ani jeden joystick pro polohování telefonu a ovládací kolečko pro naklánění telefonu. K dispozici máte také malý displej, na které svítí ikonky upozorňující na aktuálná mód, stav baterie a další detaily.

Samotný gimbal je neskutečně kvalitně zpracovaný a musím uznat, že toto se DJI opravdu povedlo. Vše skvěle padne do ruky, zároveň je celé tělo pevné a díky struktuře materiálu vám gimbal nebude klouzet. Skutečně máte pocit, že držíte prémiový produkt a ne nějakou pouťovou hračku, za což patří obrovský palec nahoru. Samotná tlačítka, joystick, ovládací kolečko i displej, vypadají a působí na jedničku.

DJI má zajímavě řešený způsob, jakým připevňujete telefon ke gimbalu. K tomu využívá věcičku označovanou jako Magnetic Phone Clamp, s jejíž pomocí snadno připevníte pomocí magnetu telefon přímo na Osmo Mobile a také na další produkty z řadu DJI. Samozřejmě je součástí balení a stačí ji rotáhnout na požadovanou velikost, takže nemusíte řešit, jaký máte telefon nebo jaký na něm máte obal. Zkrátka jen roztáhnete dvojici „svorek“ tak, aby pevně obepnuly telefon a poté přicvaknete magnet k samotnému gimbalu. Ten následně stačí spustit a aplikace DJI Mimo sama pozná, zda je telefon připevněn správně a vše funguje tak jak má. Pokud ne, upozorní vás, abyste magnet zacvakli přesně do výřezu a poté se již můžete pustiti do natáčení.

Samotnou aplikaci používáte vždy, když chcete natáčet pomocí DJI Osmo Mobile 6 nebo dalších produktů od DJI s výjimkou dronů. Bohužel natáčení pomocí nativní aplikace Fotoaparát není možné, protože stabilizátor pracuje aktivně s aplikací a vyžaduje ji pro svůj chod. Aplikace vám umožní vidět to, co právě děláte s gimbalem a také nastavovat dodatečné detaily, které není možné pomocí ovládacích prvků přímo na gimbalu doladit. Musím říct upřímně, že i když aplikace funguje spolehlivě, tak na rozdíl od té pro drony, kterou aktivně využívám pro svůj DJI Air 2s, je tak trošku těžkopádná a chce to pár desítek minut, než si s ní budete naprosto rozumět. Poté již bude vše hračkou, ale v případě DJI Fly mám pocit, že vše bylo výrazně intuitivnější a snadnější a to přesto, že se jedná o aplikaci pro ovládání dronu a ne pouze gimbalu.

Při natáčení s DJI Osmo Mobile 6 máte k dipozici celkem čtyři režimy, které můžete využívat. Prvním z nich je režim Follow, který sleduje objekt, jenž předem označíte na displeji svého telefonu. Je pak jedno, jak se okolo objektu pohybujete nebo jak se pohybuje daný objekt, je vždy v obraze a stabilizátor natáčí telefon tak, aby byl objekt viditelný a hrál na obrazu hlavní roli. Musím říct, že to funguje naprosto skvěle a DJI zkrátka umí sledovat s perfektní přesností i rychle se pohybující věci, díky čemuž máte možnost vytvořit opravdu jedinečné záběry a je to za mě nejpoužívanější mód.

Natáčet můžete také v módu FPV, kdy všechny tři osy gimbalu sledují pohyb hlavní části, na které je telefon. Jedná se o zajímavý mód, pro natáčení statických objektů, ale musím říct, že jsem jej příliš nepoužíval a navíc mi přišlo poměrně složíte jej ovládat tak, aby záběry vypadaly dobře. Dalším režimem je SpinsHot, který v momentě, kdy stisknete joystick, začne telefon otáčet kolem své osy. Pokud se pak objekty otáčí, ať už stejně nebo do protisměru, můžete pořídit velmi zajímavé záběry. Posledním režimem je pak TiltLocked, kdy nastavíte, v jaké poloze chcete mít telefon a ta je pak zachována ať už se vy nebo gimbal nakláníte jakkoli. Jedná se o režim, který se hodí například na akční sporty jako stabilizátor nebo na různé záběry, při kterých není možné udržet telefon v ruce naprosto rovně a je to vlastně původní režim, se kterým byly gimbaly stvořeny. Ten funguje na jedničku a spolu s režimem pro sledování objektu jsem jej používal nejčastěji. Všechny režimy můžete využívat ať už máte telefon v horizontální nebo vodorovné poloze, mezi čímž můžete snadno přepínat.

DJI Osmo Mobile 6 funguje velmi dobře a je to kvalitní gimbal, který kromě základní stabilizace nabízí také další tři pokročilé režimy, pomocí kterých uděláte záběry, které zkrátka bez gimbalu nejste schopni udělat a je jedno, jak dobře umíte se svým iPhonem natáčet. Pokud vás tedy natáčení baví a snesete mít v batohu 300 gramů navíc, pak je ideální volbou, jak svoje videa vylepšit a ozvlášnit. Co se mi líbí je fakt, že aplikace DJI Mimo a stejně tak i samotný gimbal jsou kompatibilní díky řešení Magnetic Phone Clamp v podstatě s jakýmkoli iOS a Android telefonem a tak pokud váš kamarád s Androidem pojede na dovolenou, můžete mu svůj gimbal bez problémů půjčit a vše bude fungovat stejně jako s vašim iPhonem.

Co mě potěšilo je výdrž baterie a to nejen v tom smyslu, že po hodině a půl nabíjení můžete používat gimbal až 6 hodin v kuse, ale především v tom smyslu, že když jsem jej nyní tři týdny po dovolené vytáhl ze skříně, je stále nabitý tak, jak když jsem jej do ní dával. Pokud tedy chcete vylepšit vaše videa nebo se jen při natáčení více zabavit a mít další zajímavou hračku, pak je DJI Osmo Mobile 6 rozhodně zajímavou volbou, zvlášť s přihlédnutím k ceně, která se pohybuje okolo čtyř a půl tisíc korun, což je rozhodně snesitelné.

