Prošoupané pantofle po Stevu Jobsovi se prodaly za více než 5,1 milionu korun

Zatímco pro někoho jsou prošoupané pantofle odpadem, pro někoho naopak pokladem – tím spíš, když je nosil (a prošlapal) spoluzakladatel Applu Steve Jobs. Skvělým důkazem je nedávná aukce, ve které se jeho pantofle prodaly za naprosto neuvěřitelnou částku.

5,1 milionu korun, tedy v přepočtu asi 218 750 dolarů. Tak přesně za tolik se Jobsovy pantofle před pár dny v aukční síni Julien’s Aucition prodaly a to i přesto, že jejich cena bude dosahovat maximálně 80 000 dolarů, tedy asi 1,9 milionu korun. Kdo přesně se za ně rozhodl takovýto balík zaplatit sice není jasné, jedna z dcer Steva Jobse však v minulosti o pantoflích, které se již několikrát v aukcích objevily, pronesla to, že se jednalo o nezbytnou část „uniformy“ Steva Jobse a proto jsou do jisté míry jeho nedílnou součástí. Že za ně bude někdo ochotný zaplatit až takto brutální částku však pravděpodobně překvapilo i ji. Vždyť ne všechny předměty, které jsou s ním spojeny, v aukcích uspěly.