Čip A16 Bionic z iPhonů 14 Pro porazil v prvních testech nejvýkonnější androidí procesor současnosti

Jestli je v něčem Apple opravdový přeborník, pak jsou to procesory pro jeho produkty. Jak v mobilní, tak počítačové sféře totiž udává trendy a jak se zdá, jinak tomu nebude ani v nadcházejících měsících – tedy minimálně na poli mobilních čipů. Na Apple A16 Bionic, který tepe v iPhonech 14 Pro, totiž nestačí ani nedávno představený vlajkový procesor pro Androidy ve formě Qualcommu Snapdragon 8 Gen 2, který bude velmi pravděpodobně nejvýkonnějším androidím procesorem minimálně dobrého půl roku.

Od Snapdragonu 8 Gen 2 se čekaly ještě před jeho představením vskutku velké věci, přičemž mnozí fanoušci byli přesvědčeni o tom, že výkonnostně řešení od Applu překoná. První benchmarkové testy však ukazují, že se tak ani tentokrát nestane a Apple tedy zůstane králem na poli mobilních čipů. Zatímco v testu na jedno jádro totiž získal nový Snapdragon 8 1483 bodů a v testu na více jader 4709 bodů, iPhone 14 Pro s čipem A16 Bionic ve stejném testu zvládl získat skóre 1874 bodů v testu na jedno jádro a 5372 bodů v testu na více jader. Rozdíl je tedy v obou případech poměrně značný. O to úsměvněji proto působí tvrzení Qualcommu o tom, že jeho Snapdragon 8 Gen 2 přinese v roce 2023 revoluci v oblasti vlajkových smartphonů.

První androidí telefony osazené čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 by se měly světu odhalit ještě do konce letošního roku s tím, že v příštím roce by měl čipset dorazit do valné většiny vlajkových lodí androidího světa. Oproti předešlé generaci ve formě Snapdragonu 8 Gen 1 se výkonnostně čipset zlepšil o 35 % z hlediska CPU výkonu a o 25 % z hlediska GPU výkonu, to vše přitom samozřejmě při nižší energetické náročnosti. Ani to ale evidentně nestačilo na překonání Applu.