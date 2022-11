Je Apple v softwarové krizi? Asi ano a může si za to sám

Přijde vám, že v posledních týdnech nečtete v souvislosti s Applem takřka nic jiného než články točící se okolo chyb v jeho operačních systémech? Nejste sami. I my v redakci jsme totiž zcela upřímně zaskočeni tím, v jakém stavu letos systémy jsou. Na druhou stranu se nám však chce říci, že se jedná do jisté míry o očekávanou záležitost.

Sledujete-li Apple v posledních letech alespoň trochu do hloubky, určitě jste si všimli toho, že chyby v jeho systémech nejsou ničím výjimečným. Je sice pravda, že zatímco jeden rok jsou systémy stabilnější a druhý zase v horším stavu, obecně se dá říci, že od nějakého roku 2016 či 2017 jsou na tom systémy z hlediska chyb zkrátka a dobře špatně. Důvod je přitom minimálně z části poměrně prostý – je jím konkrétně tlak na novinky v systémech. Ty se totiž snaží Apple dokončovat jako na běžícím páse, což je však mnohdy evidentně absolutně kontraproduktivní. Namísto delšího vývoje, v jehož průběhu vychytá všechny mušky systému, se totiž uchyluje k vývoji zrychlenému, u kterého bohužel nějaké ty chyby přehlídne, což ve výsledku pocítí právě uživatelé při veřejném vydání updatu. Skvělým příkladem je třeba Stage Manager z iPadOS a macOS Ventura, na kterém Apple intenzivně pracoval od června, avšak namísto jeho odkladu jej vydal už v první verzi macOS, což dopadlo naprosto tragicky. Naprostá většina uživatelů totiž nemůže této funkci přijít zejména kvůli její „zabugovanosti“ na jméno. A takto by se dalo pokračovat i dál. Namátkou lze vytáhnout nedobře vymyšlené měnění tapet v iOS 16, které musel Apple napravit v rámci 16.1, upgrade ikony baterie či Dynamic Island a jeho podobu. Pokud se pak podíváme vyloženě na chyby, kromě klasik typu rychlé vybíjení baterie tu máme „nově“ odpojování se od WiFi, problémy s přenosem dat ze starého iPhonu do nového nebo problémy s aktivací iPhonu jako takového. Tyto věci přitom v minulosti fungovaly vcelku obstojně.

Nabízí se otázka, co za těmito problémy stojí, ale hlavně, jak vše vyřešit. Odpověď na obě tyto otázky je nicméně pravděpodobně jen jedna jediná a poměrně jednoduchá – zkrátka zvolnit. Snaha Applu softwarově se vyšvihnout je totiž naprosto neuvěřitelná (čert vem, že se chce vyšvihnout často na úplných kravinkách) a to v ideálním případě co možná nejrychleji. Právě rychlost však s kvalitními testy softwaru evidentně ruku v ruce nejde, ať už z jakéhokoliv důvodu, a projevuje se to čím dál tím víc. Přitom by stačilo možná jen vykašlat se na každoroční vydávání nových verzí systémů a delší testování veškerých softwarů, které jdou ven. Protože když budou naprosto stoprocentní, uživatelé je zcela určitě ocení daleko víc než spousty nedokonale vyvinutých novinek a to klidně i v případě, že dorazí zkrátka později než mohly. Apple by si navíc tímto stylem zajistil, že nebude až tak snadným terčem kritiky, protože – co si budeme nalhávat – v současném stavu si o kritiku vyloženě říká. Vždyť v minulosti si zakládal de facto na dokonalosti a nyní uživatelé řeší i takové stupidity jako například to, že 128GB Apple TV „neví“, že má 128GB úložiště, ale „myslí si“, že je její kapacita jen 64GB. A to se zkrátka nejhodnotnější technologické společnosti světa stávat v žádném případě nemůže.

Je jasné, že si špatný stav svých softwarů v posledních letech uvědomuje i samotný Apple. Ostatně, není tomu tak dávno, co jsme slyšeli, že se snaží zlepšit vývojový proces právě s cílem vymýtit chyby. Je nicméně evidentní, že se jeho nová opatření v ničem neprojevila a je tedy zřejmě načase nasadit výrazně těžší kalibr. Nám jakožto uživatelům nezbývá než doufat, že jej nasadí jednak co možná nejdříve a jednak tak, aby zkrátka dával smysl. Jasně, asi si nemá smysl nalhávat, že změna vývojových procesů bude „něco za něco“ (pokud by se Apple nerozhodl například najmout daleko větší množství vývojářů, což je však v dnešní době holé sci-fi), ale vsadím se, že mi dá valná většina z vás za pravdu, když řeknu, že budeme mít raději o 10 Memoji, 100 emoji a dalších 5 menších novinek méně či třeba o měsíc(e) později, než abychom to dostali v nedodělané verzi a následně stejně čekali na to, až se Applu podaří daná funkce dotáhnout softwarovými updaty k dokonalosti. A pokud se Apple pro změnu přístupu k vývoji softwaru nerozhodne, bude „po právu odměněn“ kritikou, posměšky a ve výsledku i poklesem pomyslné prestiže.