Godeal24 Black Friday: Doživotní Office 2021 a Windows 10 již od 5,62 €! Software nyní s až 62% slevou

Komerční sdělení: Pokud čekáte na nákupní svátek Black Friday pro nákup softwaru, vaše čekání je konečně u konce! Nejen že si v rámci tohoto svátku můžete přijít na různé slevy pro oblečení, kosmetiku, nábytek a další, ale pořádného zlevnění se dočkal i počítačový software! Pokud tedy máte nový počítač, nebo chcete upgradovat ten stávající, rozhodně nepřehlédněte Godeal24 Black Friday! Jste připraveni?

Pokud potřebujete aktualizovat váš kancelářský balíček Office, máte skvělou příležitost. Nejnovější Office 2021 Pro by vás normálně vyšel na 439,99 $, avšak nyní jej zakoupíte za pouhých 24,25 € v rámci akce Godeal24 Black Friday Sale! Jedná se o vůbec nejnižší cenu v letošním roce a rozhodně nestojí za to ji promeškat! Pokud navíc pořídíte balíček Office 2021 Pro pro 5 PC, sleva bude o to vyšší, počínaje 13,05 €/PC! Zároveň se nabízí i verze Office for Mac se slevou ve výši 62 %! Nemusíte se ale obávat toho, proč jsou ceny vlastně tak nízké. Godeal24 garantuje, že jsou licence 100% originální, bezpečné a plně funkční. V praxi tak získáte licenční aktivační klíč, stáhnete software a následně jej už jen bezpečně aktivujete. Během instalace vám navíc Godeal24 poskytne nepřetržitou 24/7 technickou podporu a doživotní podporu. Při nákupu s rodinou či přáteli tak můžete náramně ušetřit!

Jak zaplatit

Pojďme si ještě posvítit na to, jakým způsobem lze vlastně zaplatit. Jakmile vyberete licence, o které máte zájem, stačí přejít k pokladně (Checkout). Zde můžete pokračovat jako host (guest), nebo si vytvořit přímo účet. V následujícím kroku stačí vyplnit nutné informace a jako platební bránu vybrat CWALLETCO, což se následně musí ještě potvrdit tlačítkem Place Order. Poté se přesunete k výběru platební metody. Proto klikněte na Choose payment methods a zde si vyberte například PayPal. Samozřejmě záleží na vašich preferencích. Jak vypadá celý postup si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

O spolehlivosti Godeal24 jasně hovoří jeho online reputace. Obchod se totiž těší řadě pozitivních recenzí na nezávislém portálu TrustPilot, kde získal ohodnocení jako „excelentní a skvělý“ hned v 98 % ze všech recenzí. Tomu ostatně může vděčit celkové kvalitě, neuvěřitelně rozsáhlé nabídce originálních produktů s až 90% slevami a instantnímu digitálnímu doručení prostřednictvím e-mailu. Ihned po zaplacení tedy na nic nečekáte – aktivační klíč totiž obdržíte okamžitě.

Godeal24 navíc nabízí nepřetržitou 24/7 profesionální technickou podporu, která je už navždy dostupná všem zákazníkům. Ať už tedy řešíte jakýkoliv problém, nebo potřebujete poradit, můžete se zeptat přímo expertů.

Kontaktuje Godeal24: service@godeal24.com