Apple se konečně probral! iOS 16.2 umožní nastavit Always-on tak, jak má vypadat od začátku

Když Apple u iPhonů 14 Pro (Max) světu ukázal jeho vizi Always-on displeje, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Zatímco jedné skupině jablíčkářů se totiž jeho řešení velmi líbilo, ta druhá jej označovala za paskvil, jelikož má k tradičnímu Always-on vskutku daleko, protože na něm neustále svítí tapeta, byť ztlumená. Jak se však nyní ukázalo, Apple si vzal tuto kritiku k srdci a do iOS 16.2 přidává možnost, kterou si bude možné Always-on přizpůsobit jak dle potřeb prvního, tak i druhého tábora.

Ve včera vydané třetí betě operačního systému iOS 16.2 přibyla do nastavení, konkrétně pak do sekce Zobrazení a jas, zbrusu nová možnost pro Always-on displej nových iPhonů, která umožňuje jablíčkářům deaktivovat v tomto režimu na pozadí tapetu a notifikace, takže zde zůstanou jen hodiny, datum a widgety. Displej jako takový se tedy výrazně zjednoduší, což by s sebou mělo přinést mimo jiné velmi slušný nárůst výdrže baterie. Je to totiž právě Always-on, který má na ní u iPhonů 14 Pro (Max) poměrně velký a to právě kvůli tomu, jak je nyní řešen. Svítící tapeta totiž logicky spotřebovává daleko více energie než černý displej. Černou přeci jen OLEDy zobrazují vypnutím pixelů a tedy je nestojí de facto žádnou energii. Kdy přesně iOS 16.2 vyjde pro veřejnost je v tuto chvíli nejasné, počítá se však zhruba s polovinou prosince.