Apple nepřímo potvrdil, že kašle na zpětnou vazbu beta testerů

Beta testování je nedílnou součástí vývoje nejen operačních systémů, ale také aplikací a ostatních technologických záležitostí. Svůj vlastní program pro beta testování nabízí i samotný Apple, a to jak vývojářům, tak i veřejnosti. Testování beta verzí jablečných operačních systémů je k dispozici nepřetržitě již několik let, nejvíce jej ale uživatelé vyhledávají v létě, kdy Apple představuje a vydává zbrusu nové verze operačních systémů právě pro beta testery. Hodně uživatelů však stále bere beta testování jakožto možnost přednostního přístupu k novým systémům, i když se ve skutečnosti jedná o testování, ve kterém má tester zkrátka jakousi povinnost testovat a případně poskytovat zpětnou vazbu.

Co se týče poskytování zpětné vazby, tak ji každý tester může odeslat skrze aplikaci Feedback, kde stačí jednoduše vyplnit formulář. Často ale bohužel dochází k tomu, že Apple ke zpětným vazbám od uživatelů zkrátka nijak zvlášť nepřihlíží, což by rozhodně měl. Jeden z jablíčkářů a beta testerů proto napsal e-mail přímo senioru vice-prezidentovi softwarového inženýrství v Applu, kterým je Craig Federighi. V tomto e-mailu si zmíněný jablíčkář postěžoval na to, že Apple nebere v potaz zpětnou vazbu od milionů a milionů beta testerů, kteří chtějí spolupracovat na vylepšování operačních systémů.

Federighi na tuto zprávu překvapivě odpověděl a uvedl, že s tímto tvrzením musí bohužel souhlasit. Údajně ví o tom, že současný přístup neposkytuje mnoha členům komunity odezvu, kterou by si přáli, bohužel ale prozatím v Applu dle jeho slov nepřišli na to, jakým způsobem by mohli celý proces vylepšit. Slíbil však, že budou přemýšlet a hledat možnosti vylepšení. Apple v posledních letech reagoval na zpětnou vazbu (nejen) beta testerů jen tehdy, když se na něj svalila opravdu obrovská lavina kritiky – stačí si vzpomenout například na designové změny v Safari z iOS 15 a macOS Monterey, anebo na odložení vydání iPadOS 16 kvůli nefungujícímu Stage Manageru. Doufejme tedy, že brzy Apple přijde s nějakou formou řešení, aby budoucí systémy byly díky zpětným odezvám testerů ještě lepší.