Safari na iPhonech sužoval bizarní problém. Apple jej již stihl opravit, i tak je však pro smích

Letošní podzim není pro Apple z hlediska chybovosti jeho operačních systémů vůbec dobrý. Chyb je v nich totiž doslova extrémní množství a jak se navíc zdá, problémy jsou i s prvky, které se dříve jevily jako bezproblémově funkční. Skvělým příkladem je ostatně i včerejší několikahodinový problém se Safari, který jablíčkářům v průběhu noci znemožnil částečně využívat Safari.

V průběhu včerejšího večera a noci začali uživatelé iPhonů s operačním systémem iOS 16 v mnoha zemích světa poukazovat na to, že jakmile napíší do vyhledávacího řádku v Safari první tři písmena určitých slov, Safari se náhle zhroutí. Problém se přitom projevoval u psaní písmen, kterými začínají slova velmi často (například „tar“, „bes“, „wal“, „wel“, „old“, „sta“, „pla“ a tak podobně). Jabláčkářům v takovém případě nezbývalo nic jiného než zvolit jiný prohlížeč, nebo vepsat hledanou frázi přímo do okna Googlu, nikoliv do vyhledávacího řádku v Safari (který přitom paradoxně na Googlu běží).

Applu se sice podařila celá komplikace po pár hodinách stížností opravit změnou na jeho serverech, takže uživatelé nemuseli sami nic aktualizovat, ani to nicméně nezastavilo spršku vtípků a kritiky, která se za toto pochybení na kalifornského giganta od včerejška valí. Jeho softwary totiž byly světem v minulosti vnímány jako velmi spolehlivé, což se však nyní začíná poměrně překvapivě problémem. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple ze svých chyb poučí a v dohledné době se žádných podobných přešlapů nedočkáme.