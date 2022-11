Extrémní slevy Black Friday na iPouzdro.cz pokračují! Do akce zamířily další skvělé produkty

Komerční sdělení: Extrémní slevy při příležitosti akce Black Friday na iPouzdro.cz pokračují! Nabídku nyní doplnila řada dalších skvělých produktů, které jsou k dostání za zlomek jejich původní ceny. Přijít si tak můžete na příslušenství všeho druhu. Pojďme se proto společně zaměřit na nově zlevněné nabídky. Rozhodně to stojí za to!

Hoco CW6 ProEasy 15W

Budoucnost je bezdrátová. Nač se tedy obtěžovat s otravnými kabely, když většinu dokážeme pohodlně vyřešit takzvaně bezdrátově? Přesně to samé platí i o nabíjení. V rámci akce Black Friday si můžete přijít na kvalitní bezdrátovou nabíječku Hoco CW6 ProEasy 15W, která je k dostání s neuvěřitelnou 67% slevou za pouhých 599 Kč 199 Kč. Jedná se o nabíjecí podložku, na níž už jen stačí položit zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením Qi a máte hotovo. Jednoduše si tak můžete nabít váš iPhone či AirPods. Jak je navíc ze samotného názvu patrné, tento model dokáže nabíjet výkonem až 15 W. Mějte ale na paměti jednu věc. Výkon je v případě telefonů iPhone limitován na 7,5 W z důvodu bezpečnosti.

Hoco CW6 ProEasy 15W zakoupíte zde

Fotogalerie hoco cw6 2 hoco cw6 1 hoco cw6 5 hoco cw6 4 hoco cw6 3 Vstoupit do galerie

CANVASLIFE RoseNavy

Pouzdro na laptop CANVASLIFE RoseNavy potěší především dámy. Jedná se totiž o elegantní obal pro váš MacBook, který je určen pro laptopy s úhlopříčkou až 16″. Pohodlně do něj tedy schováte jak MacBook Air, tak i 16″ MacBook Pro. Jeho hlavní předností je samotný design vykreslující nádherné růže. Samozřejmostí je také kvalitní materiál a precizní zpracování, díky čemuž se nemusíte obávat, že by se vašemu Macu něco stalo. Kromě samotného prostoru pro laptop se také nabízí další kapsy pro případné příslušenství či jiné doplňky. Pouzdro CANVASLIFE RoseNavy nyní pořídíte s 43% slevou za 524 Kč 299 Kč.

CANVASLIFE RoseNavy zakoupíte zde

Fotogalerie #2 CANVASLIFE RoseNavy 1 CANVASLIFE RoseNavy 5 CANVASLIFE RoseNavy 4 CANVASLIFE RoseNavy 3 CANVASLIFE RoseNavy 2 Vstoupit do galerie

Hofi Cam Pro+ (iPhone 13 Pro)

Tvrzené sklo je skvělým doplňkem pro iPhone, který zajišťuje jeho zvýšenou odolnost a brání případnému poškození. Většinou stačí chvíle nepozornosti a například vinou pádu může dojít k nejhoršímu. Jenže zatímco u displejů jsou tvrzená skla zcela normální, poměrně často se už ale zapomíná na zadní fotomodul. Možnosti fotoaparátů šly v posledních letech raketovým tempem kupředu, a právě proto bychom na ně rozhodně neměli zapomínat. V rámci Black Friday naštěstí pořídíte vysoce kvalitní tvrzené sklo Hofi Cam Pro+, které chrání zadní modul iPhonu 13 Pro před jakýmkoliv poškrábáním či poškozením. Nyní jej navíc pořídíte s 49% slevou za 194 Kč 99 Kč.

Hofi Cam Pro+ (iPhone 13 Pro) zakoupíte zde

Devia Pencil

Pokud hledáte schopnou alternativu k Apple Pencil, která by vám přinesla ještě nějaké možnosti navíc, pak pro vás máme skvělý tip. V takovém případě by vám nemělo uniknout dotykové pero Devia Pencil, které vám znatelně usnadní práci s obrazovkou. Potěší také i z hlediska kompatibility. Spolupracuje totiž se zařízeními jako iPhone či iPad, případně si také rozumí s produkty s operačním systémem Android. Jedná se tedy o povedenou alternativu s parádní přesností a rozsáhlými možnostmi. Díky současné 44% slevě navíc Devia Pencil pořídíte jen za 974 Kč 549 Kč.

Devia Pencil zakoupíte zde

Fotogalerie #3 Devia Pencil 1 Devia Pencil 4 Devia Pencil 2 Devia Pencil 3 Devia Pencil 5 Devia Pencil 6 Vstoupit do galerie

Hoco L7 Plus Lightning

Do akce také zamířila oblíbená drátová sluchátka Hoco L7 Plus Lightning, která už jen stačí připojit prostřednictvím Lightning konektoru a rázem se můžete pustit do poslechu vaší oblíbené muziky. Přestože je tento model k dostání za nesmírně nízkou cenu, tak i přesto nabízí vysokou kvalitu zvuku a precizní zpracování ve stylu Applu. V rámci současné 60% slevy je navíc pořídíte za neuvěřitelných 499 Kč 199 Kč.

Hoco L7 Plus Lightning zakoupíte zde

Fotogalerie #4 Hoco L7 Plus Lightning 1 Hoco L7 Plus Lightning 5 Hoco L7 Plus Lightning 4 Hoco L7 Plus Lightning 3 Hoco L7 Plus Lightning 2 Vstoupit do galerie

Hoco BK3 CoolSound

Slevové tornádo Black Friday přineslo slevu i na kvalitní bezdrátový Bluetooth mikrofon Hoco BK3 CoolSound, který perfektně poslouží pro zaznamenávání hlasu, nebo například pro potřeby karaoke. S pomocí telefonu či tabletu jej stačí propojit skrze zmiňovaný standard Bluetooth a můžete se prakticky okamžitě pustit do akce. Aby toho nebylo málo, dokonce také disponuje vlastním slotem pro paměťovou kartu, na kterou dokáže nahrávat samotný zvuk. Za zmínku také rozhodně stojí jeho nízká hmotnost v kombinaci s dlouhou výdrží baterie (dosahující až 5 hodin) a vestavěným reproduktorem pro přehrávání. Za málo peněz, spoustu muziky. Přesně takto by šel tento produkt definovat. Aktuálně je k dostání s 50% slevou za 999 Kč 499 Kč.

Hoco BK3 CoolSound zakoupíte zde