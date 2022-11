Apple nejspíš končí s reklamou na Twitteru. Kvůli Muskovi

Nynější situace Twitteru má daleko větší přesah než se mohlo zprvu zdát. Už se totiž v žádném případě netýká jen zaměstnanců Twitteru, ale začíná se dotýkat i klientů, kteří na této sociální síti inzerovali. To se jim totiž nyní tak úplně nevyplatí, tedy alespoň podle některých reklamních agentur.

Inzerci na Twitteru se dlouhodobě věnoval taktéž Apple a to konkrétně přes přední americkou reklamní agenturu Omnicom MediaGroup. Ta mu však nyní začala stejně jako všem svým ostatním klientům působícím na Twitteru doporučovat, ať veškeré reklamní aktivity pro tuto chvíli utlumí, dokud se situace kolem této sociální sítě alespoň trochu neurovná. Nynější prostředí Twitteru je totiž jednak zmatečné a jednak nečitelné i z hlediska ochrany údajů a tak podobně, což by ve výsledku na klienty využívající reklamy mohlo začít vrhat špatné světlo. A jelikož veškerý zmatek do Twitteru vnesl Elon Musk, s trochou nadsázky se dá říci, že inzerce na této sociální síti bude krátkodobě utlumena právě kvůli němu.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se celá situace kolem Twitteru v nadcházejících dnech či týdnech vyvine, jelikož jí nelze popsat jinak než jako velmi turbulentní. Naprostá většina expertů je nicméně přesvědčena o tom, že se stav této sociální sítě pravděpodobně hned tak nezlepší, jelikož je po výměně vedení a snaze nasadit celou řadu novinek extrémním způsobem destabilizovaná. Musk však již v minulosti mnohokrát ukázal, že je vskutku schopným manažerem a není proto vyloučeno, že i nyní nakonec celou situaci ukočíruje překvapivě rychle.