5 věcí, které by měl nabídnout chystaný iMac

Apple představil kompletně přepracovaný 24″ iMac již v roce 2021 a aktuálně se jedná o zhruba rok a půl staré zařízení. Zpočátku schytal nový iMac kritiku, později se ale ukázalo, že se jedná o skvělý rodinný počítač. Již delší dobu se každopádně spekuluje a šušká o tom, že bychom se brzy měli dočkat nového iMacu – rozhodně bychom to uvítali. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které by měl chystaný iMac nabídnout.

Dva modely Starší iMacy s procesory Intel byly k dispozici ve dvou variantách – 21.5″ a 27″. Bohužel, aktuálně v nabídce najdeme pouze jediný model iMacu, a to právě ten přepracovaný s úhlopříčkou 24″. Opravdu mnoho uživatelů již delší dobu čeká na to, až Apple představí většího bratříčka, jelikož jim vyhovuje větší pracovní plocha. Skutečně bychom se představení hned dvou modelů nového iMacu měli dočkat a 24″ variantě by měla konkrétně sekundovat varianta s úhlopříčkou 27″. Díky tomu by si na své přišel opravdu každý a od Applu by to byl velmi chytrý krok.

Pro, anebo ne-Pro Je tady však jedno „ale". Již před delší dobou Apple kompletně ukončil prodej vrcholného a profesionálního iMacu Pro, který měl své kouzlo a výkon na rozdávání. Spekuluje se tedy aktuálně o tom, zdali Apple představí dva klasické iMacy, a to společně se zbrusu novým iMacem Pro, anebo zdali přijdou nové iMacy pouze dva s tím, že zůstane klasická 24″ varianta, vedle které bude stát vrcholný iMac Pro s větším displejem a hlavně vyšší výkonem, který mnohým uživatelům schází. Bohužel se názory od analytiků na tohle téma liší, a tak si ještě budeme muset na další informace a úniky chvíli počkat. iMac Pro koncept koncept iMac s M1X - 2 koncept iMac s M1X - 1 koncept iMac s M1X - 3 koncept iMac s M1X - 4 koncept iMac s M1X - 5 koncept iMac s M1X - 6 koncept iMac s M1X - 1 herní iMac-FB

Čip M3 Je prakticky jasné, že se nových iMaců dočkáme v příštím roce, a to s čipy M-series třetí generace v útrobách. Ať už se dočkáme jednoho, anebo dvou iMaců, tak oba dva by měly nabízet základní verzi čipu v podobě M3. Co se pak týče vrcholného iMacu Pro, zdali se takto tedy bude jmenovat, tak zde bychom měli mít na výběr z čipů M3 Pro a M3 Max. Tyto čipy budou postaveny na doposud nepředstavených čipech M2 Pro a M2 Max, které budou zanedlouho tepat v aktualizovaném 14″ a 16″ MacBooku Pro. Nabídnout mají samozřejmě maximální výkon, který od iMacu Pro uživatelé očekávají.

Displej I z hlediska displeje bychom se u nových iMaců mohli dočkat vylepšení, byť se tedy předpokládá, že pouze u vrcholného modelu v podobě iMacu Pro. Ten by měl totiž nabídnout mini-LED displej, společně s podporou technologie ProMotion, stejně jako je tomu u 14″ a 16″ MacBooku Pro. Smysl to dává i z hlediska označení produktů, kdy modely Pro vždy dostávají to nejlepší, co je aktuálně k dispozici. Alespoň by tak ale došlo k pořádnému rozdělení zařízení k běžnému a profesionálnímu využití. U nových klasických iMaců se toho z hlediska displeje nejspíše moc nezmění, rozhodně si ale nemůžeme stěžovat ani aktuálně. iMac Pro koncept iMac koncept -FB iMac koncept -9 iMac koncept -7 iMac koncept -6 iMac koncept -5 iMac koncept -4