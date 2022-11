Apple smazal přes půl milionu aplikací z App Store, vadit vám to však nemusí

App Store na iPhonech se dočkal ve třetím čtvrtletí letošního roku poměrně radikální očisty. Apple z něj totiž alespoň podle monitoringu analytické společnosti Finbold smazal přes 540 000 aplikací, čímž tak celkový počet aplikací snížil o téměř 25 % a dostal se tak na úroveň třetího čtvrtletí roku 2015. Nutno nicméně jedním dechem dodat, že to vadit nikomu absolutně nemusí.

Aplikace, které byly v posledních měsících z App Store smazány, totiž nebyly uživatelsky absolutně zajímavé, ba právě naopak. Jednalo se konkrétně o softwary, kterým se vývojáři dlouhodobě nevěnovali a to tak, že je několik let nechaly bez jediné aktualizace, což u nich vedlo jednak k nulové optimalizaci v rámci nových verzí systémů, ale taktéž k nejrůznějším chybám, kvůli kterým bylo aplikace velmi obtížné využívat. Jelikož je však jablíčkáři neměli možnost jakkoliv vyfiltrovat z vyhledávání a zároveň u nich leckdy nebyla k dispozici žádná hodnocení, stávalo se, že si je stáhli a následně byli z jejich úrovně zklamáni. Právě proti tomu se proto nyní rozhodl Apple vytáhnout do boje a poté, co v dubnu 2022 vývojáře informoval o tom, že několik let neaktualizované aplikace začne mazat, nyní svá slova dodržel.

Přestože se může zdát, že je smazání více než 540 000 aplikací na první pohled neuvěřitelné číslo, pravdou je, že Applu stejně nestačilo na prvenství pro největšího „mazače“ aplikací v technologickém světě. Například takový Google totiž za letošní třetí čtvrtletí z Google Play smazal více než 3,5 milionu aplikací, čímž se tak stal suverénním králem tohoto žebříčku. Třetím největším „mazačem“ pak byl Amazon s jeho 483 tisíci smazanými aplikacemi. Snad tedy tyto kroky povedou skutečně ke zkvalitnění App Storu jako takového.