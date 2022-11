Propojení iCloud Fotek s Windows 11 je konečně tu

Jak Microsoft slíbil, tak i učinil. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky popsat nynější spuštění rozšiřování softwarové aktualizace z Microsoft Store pro aplikaci iCloud, který přinese synchronizaci iCloud Fotek do knihovny fotek na Windows 11.

Že má Microsoft v plánu umožnit fotky synchronizovat z iCloudu přímo do nativní aplikace Fotky ve Windows 11 se ví již pěkných pár týdnů. Kdy přesně celý proces zahájí bylo nicméně doposud nejasné a když proto nyní redmondský gigant světu oznámil, že se tak konečně děje, leckoho tím zaskočil, byť samozřejmě pozitivně. Díky této novince se totiž Windows 11 rázem stává pro uživatele Apple produktů zase o něco přívětivějším systémem, protože ve výsledku nabízí to, na co jsou jablíčkáři zvyklí z Maců. Je nicméně třeba pamatovat na to, že update, který funkcionalitu zpřístupní, může dorazit na váš PC až v horizontu několika dnů či týdnů a tedy že si možná na novinku chvíli počkáte. Pokud však bude fungovat stejně spolehlivě jako tomu je na macOS, bude stát rozhodně za to.