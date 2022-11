Apple vyhlásil umělce roku na Apple Music. Znáte jej?

Sledujete-li Apple delší dobu, určitě jste si všimli toho, že když rozdává nějaké umělecké ceny, většinou je uděluje relativně neznámým tvůrcům. Přesně to je i případ letošních cen Apple Music umělec roku, jejíhož vítěze kalifornský gigant před pár hodinami oznámil a leckoho tím zřejmě zarazil.

Je vám povědomé jména Bad Bunny? A co Benito Antonio Martínez Ocasio? Pokud ne, pak se asi s Applem ve výběru hudebníka roku neshodnete. Právě Bad Bunny, což je pseudonym pro Benita Antonia Martíneze Ocasia, totiž od Applu tuto cenu získal a to zejména za to, že se jeho album Um Verano Sin Ti stalo nejstreamovanějším albem na Apple Music letoška. Bad Bunnymu se totiž extrémním způsobem podařilo prosadit v zemích Latinské Ameriky, což jej katapultovalo právě k zisku této ceny. Mimochodem, tu mu Apple dal z velké části i proto, že pomohl latinské hudbě jako takové ve světovém růstu, což se samozřejmě každému nepovede. Přesně proto jej tak upřednostnil před mainstreamovými hvězdami známými po celém světě.